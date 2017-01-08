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Günün transfer haberleri (8 Ocak 2017)

08 Ocak 2017 Pazar, 10:34:32

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    Pivot tipi santrforda ısrarcı olan Şenol Güneş'e güzel haber. Juventus'un yıldızlarından Mario Mandzukic'in Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. (AMK)

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    Fenerbahçe yönetimi, Fernandao için Çin Ligi’nden gelen 6 milyon Euro’luk teklifi, teknik direktör Dick Advocaat’ın bu transferi veto etmesi nedeniyle geri çevirdi. (AMK)

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    Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Kolombiya ekibi Deportivo Cali’de oynayan 22 yaşındaki golcü Harold Preciado’yu tam not verdi. (AMK)

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