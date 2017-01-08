Günün transfer haberleri (8 Ocak 2017)

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İlk yarıya damga vuran Jeremain Lens için Fenerbahçe bir kez daha İngilizler’in kapısını çalıyor. Hem oyuncunun kafasını rahatlatmak hem de piyasası yükselmeden bonservisi almak için Sunderland’e son teklifi yapacak. (Fanatik)