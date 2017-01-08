Günün transfer haberleri (8 Ocak 2017)

08 Ocak 2017 Pazar, 10:34:32 | Güncelleme: 11:56:27
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Pivot tipi santrforda ısrarcı olan Şenol Güneş'e güzel haber. Juventus'un yıldızlarından Mario Mandzukic'in Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. (AMK)
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Fenerbahçe yönetimi, Fernandao için Çin Ligi’nden gelen 6 milyon Euro’luk teklifi, teknik direktör Dick Advocaat’ın bu transferi veto etmesi nedeniyle geri çevirdi. (AMK)
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Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Kolombiya ekibi Deportivo Cali’de oynayan 22 yaşındaki golcü Harold Preciado’yu tam not verdi. (AMK)
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Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta'nın "Tekrar bizimle olmak ister misin?" sorusuna "Trabzon taraftarını unutmadım, seve seve gelirim" diyen Carl Medjani uçağa atladığı gibi Türkiye'nin yolunu tutarak soluğu Antalya kampında aldı. (Sabah)
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Samuel Eto'o defterini kapatan Beşiktaş, forvet oyuncusu için arayışlarına başladı. Kartal, Manchester City'nin Fildişili futbolcusu Wilfried Bony için düğmeye bastı. (Fanatik)
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Trabzonspor, Martin Caceres'i bitirme noktasına geldi. Uruguaylı stoperin Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından Antalya kampına katılması bekleniyor. (Fanatik)
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Stoper transferinde yoğun mesai harcayan Galatasaray, Vitor Hugo için Palmeiras’ın fiyat artırması sonrası rotayı Domagoj Vida’ya kırdı. Dinamo ile pazarlıklar başladı... (Takvim)
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Beşiktaş, bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Zorya Luhansk forması giyen sol bek Eduard Sobol'un transferini beklemeye aldı. (AMK)
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F.Bahçe'ye Karavayev'den sonra bir ukraynalı daha. Mehmet Ekici’nin yanı sıra orta alana bir takviye daha yapma kararı alan Kanarya, Dinamo Kiev’in orta sahadaki jokeri Sydorchuk için çok gizli bir operasyon yürütüyor. (Fotomaç)
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Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan, Galatasaray iddiaları üzerine "Türkiye'deki üç büyüklerden birinde oynamayı hep istemişimdir, ama kariyerimin sonunda olmasını tercih ederim" ifadesini kullandı. (Fotomaç)
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Samuel Eto'o transferinde Antalyaspor ile anlaşamayan Beşiktaş, Atletico Mineiro'nun Arjantinli golcüsü Lucas Pratto'nun peşine düştü. (Fanatik)
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Liverpool'da oynayan Mamadou Sakho, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. Başarılı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından çalışırken çektiği videoyu yayımlayarak altına aralarında Türk Bayrağı'nın da bulunduğu toplam 9 ülkenin bayrağını koyarak, “Sahalara geri dönüyorum” ifadelerini kullandı. (AMK)
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Trabzonspor, Sion’da forma giyen Konate ile anlaşsa da Akhisarlı Rodallega için Ege ekibi ile masaya oturdu. Akhisar, para + futbolcu takasına sıcak bakıyor. (Fotomaç)
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Galatasaray'ın 240 bin Euro karşılığında sözleşmesini feshettiği Jem Karacan, Samsunspor ile anlaştı. (Fanatik)
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Beşiktaş, Hollanda’nın en yetenekli kanat oyuncusu Anwar El Ghazi için düğmeye bastı Ajax’ın 21 yaşındaki yıldızını Lazio da istiyor. Bonservis bedeli ise 7 milyon Euro. (Fotomaç)
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Garry Rodrigues’in işini bitiren Galatasaray, PSV’nin 26 yaşındaki kanat oyuncusu Luciano Narsingh’i de renklerine bağlamaya çalışacak. (Fanatik)
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Premier Lig lideri Chelsea, Fenerbahçe'ye Danimarkalı stoper Simon Kjaer için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro'luk teklif yaptı. (Takvim)
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Transfer harekâtına devam eden Galatasaray, İngiliz basınının iddiasına göre rotasını Manchester City'nin Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov çevirdi. Yönetim, İngilizler ile dirsek temasına hazır. (AMK)
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Trabzonspor, Sion’dan Moussa Konate ve Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Eduardo için girişimlerini hızlandırdı. (Fanatik)
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TFF 1. Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'u gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un "Alınsın" raporu üzerine yönetim temaslara başladı. Hamit'in teklifi düşündüğü öğrenildi. (Fotomaç)
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İlk yarıya damga vuran Jeremain Lens için Fenerbahçe bir kez daha İngilizler’in kapısını çalıyor. Hem oyuncunun kafasını rahatlatmak hem de piyasası yükselmeden bonservisi almak için Sunderland’e son teklifi yapacak. (Fanatik)
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Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başında bulunan Aurelien Chedjou'nun yeni adresi Marsilya olabilir. (AMK)
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Dortmund'da fazla şans bulamayan Nuri Şahin için İtalyanlar devreye girdi. Alman basını, İnter ve Fiorentina'nın milli oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde 28 yaşındaki futbolcunun İnter'e gitmeye sıcak baktığı da belirtildi. (Fotomaç)
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Elmander’e benzetilen Sebastian Andersson, adının Galatasaray’la anılması hakkında "Bu konu için kesin bir şey duymadım ama şimdiden Türkiye’den çok sayıda mesaj aldığımı söyleyebilirim” ifadesini kullandı. (Fanatik)
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Brezilya basını, Colin Kazım’ı gönderen Coritiba’nın bu boşluğu Emenike ile doldurmak istediğini iddia etti. Sambacılar, 29 yaşındaki golcü için birkaç güne kadar Fenerbahçe’ye kiralama teklifi yapacak. (Fotomaç)
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Galatasaray'da stoper konusunda sürpriz gelişme yaşandı. Portekiz basını, Southampton'ın 33 yaşındaki stoperi Jose Fonte'ye Milan ile Galatasaray'ın da talip olduğunu iddia etti. (Fotospor)
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Gol sorununu çözmeyi hedefleyen Bursaspor, Gençlerbirliği’nin Rumen golcüsü Stancu’ya talip oldu, Yönetim 30 yaşındaki oyuncuyu kiralamak amacında... (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar'ın golcü ismi Fedor Smolov, Borussia Dortmund'un radarına girdi. (Fotomaç)
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Galatasaray, rotayı Vitoria’da oynayan Marinho’ya çevirdi. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 2.5 milyon Euro gözden çıkarıldı. (Takvim)