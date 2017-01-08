Marcio Mossoro: Medipol Başakşehir'de kalmak istiyorum

İstanbul ekibinin Antalya'da devam eden kampında açıklamada bulunan Mossoro, Medipol Başakşehir'de çok mutlu olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunduklarını anımsatan ve bunu devam ettirmek istediklerinin altını çizen Mossoro, sözleşmesiyle ilgili şunları kaydetti: "Sözleşmemle ilgili şu ana kadar oturup bir şey konuşulmadı. Önümüzde hala 5-6 aylık bir süreç var. Sözleşmemin sezon sonunda bitecek olması beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gelecek sezon da Medipol Başakşehir'de kalmak istiyorum."

"BAŞARIMIZIN TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını dile getirdi. Yoğun ve sistemli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, "Muhtemelen herkes, sezon başında, özellikle ilk 4-5 hafta aldığımız sonuçların şans olduğunu düşündü. Kimse bizim ligin ilk bölümünü lider bitireceğimize ihtimal vermiyordu. Şimdi baktığımızda 16 hafta geçti ve başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Tüm rakiplerimiz artık bize daha farklı hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON HAFTALARA KADAR DEVAM EDER"

Şampiyonluk yarışı son haftalara kadar devam eder"Antalya'da çok iyi bir ortamda çalıştıklarını aktaran Mossoro, şampiyonluk yarışıyla ilgili şöyle konuştu: "Puan tablosuna bakarsanız şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz olarak tabii ki "Üç büyükler" diye adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi görüyoruz. Biz de bu yarışın gerisinde kalmak istemiyoruz. Şampiyonluk yarışının son haftalara kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Herkesin şansını eşit olarak görüyorum. Geçtiğimiz sezon yalnızca Beşiktaş ile Fenerbahçe bu yarışın içindeydiler ve son ana kadar aralarındaki çekişme sürdü. Bu sene ise 4 takım var. Bu nedenle daha büyük bir çekişme olacaktır."

VAGNER LOVE'A TEŞEKKÜR

Vagner Love'a teşekkür eden Mossoro, "Süper Lig'de ilk bölümün en iyi oyuncusu Mossoro" yorumunda bulunan Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen vatandaşı Vagner Love'a teşekkür etti. Vagner Love'dan bu sözleri duyduğu için çok memnun olduğunu söyleyen Mossoro, "Ancak şunu da belirteyim henüz kazanılmış bir şey yok. Daha sezonun ikinci bölümü var. Eğer ilk bölümde yaptıklarımıza takılırsak, hep onu düşünürsek ve bununla yetinirsek futbolda sonuçlar çok çabuk değişebilir. Yapmamız gereken daha fazla çalışmak ve istemek. Ligin ilk bölümünde yaptıklarımızla yetinmememiz lazım." şeklinde görüşlerini aktardı. Öncelikle ligin 17. haftasında sahalarında oynayacakları Kayserispor maçını kazanmayı hedeflediklerini kaydeden Brezilyalı futbolcu, 18. haftada yapacakları Fenerbahçe karşılaşmasını düşünmek için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.Medipol Başakşehir'in ligin ilk bölümünde oynadığı tüm maçlarda forma giyen Marcio Mossoro, attığı 5 golle Edin Visca ile birlikte takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Mossoro ayrıca, 3 asistle de skora katkı yaptı.