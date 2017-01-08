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Trabzonspor, Olcay Şahan'ı bitiriyor

Bordo-Mavililer, Mehmet Ekici'ye karşılık kadrosuna katmak istediği Olcay Şahan'la görüşmelerini sürdürüyor

08 Ocak 2017 Pazar, 12:56:59 Güncelleme: 13:42:26

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadroda görmek istediği Olcay Şahan'a 3 yıllık sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun teklife olumlu yaklaşması üzerine iki kulüp arasında görüşmeler başladı.

Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemek istemeyen Trabzonspor, Mehmet Ekici'yi siyah-beyazlı kulübe önerdi. Ancak bordo-mavili ekip, Ekici karşılığında Olcay Şahan'ın yanı sıra Tolgay Arslan'ı da talep edince görüşmeler çıkmaza girdi.

Tolgay'ın Olcay gibi Trabzonspor'un teklifine sıcak bakmaması üzerine Beşiktaş, Veli Kavlak ismini pazarlık masasına getirdi.

İki kulübün anlaşması halinde Olcay Şahan ve Veli Kavlak, Tranzonspor'un yolunu tutarken Mehmet Ekici ise siyah-beyazlı takıma transfer olacak.

(Ntvspor)

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