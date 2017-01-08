BEŞİKTAŞ HABERLERİ
08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş transfer Pylyp Budkivsky
FUTBOL

Beşiktaş, Pylyp Budkivsky'nin peşinde

Siyah-Beyazlılar, bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan dev golcüyle ilgileniyor

08 Ocak 2017 Pazar, 14:46:54 Güncelleme: 14:49:38

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün dün yaptığı açıklamadan sonra Eto'o defterini kapatan Beşiktaş, yeni golcü adaylarına yöneldi.

Shaktar Donetsk'in oyuncusu olan ve Anzhi'de kiralık oynayan Pylyp Budkivsky'inin menajerler tarafından önerilmesiyle Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyu gündemine almaya karar vedi. 1.96 boyunda ve 24 yaşında olan Pylyp Budkivsky pivot santrafor özellikleri teknik direktör Şenol Güneş'in istediği golcü tipine uyuyor. Shaktar ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Budkivsky için hem Anzhi hem de Shaktar ile görüşerek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Geçen sezon Zorya'da kiralık oynayan Budkivsky 34 maçta 17 gol atarken bu sezon Anzhi'ye kiralandı ve 22 maçta 5 gol attı.

(DHA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor, Olcay Şahan'ı bitiriyor
FUTBOL

Süper Lig'de olay transfer!
Olcay Şahan: Beşiktaş'ın askeriyim
FUTBOL

Olcay'dan flaş açıklama!

Samuel Eto'o transferinde son dakika! İşte yeni takımı...
FUTBOL

Samuel Eto'o imzayı atıyor
Meriç Müldür: Quaresma'da sıkıntı var!
FUTBOL

Quaresma'da sıkıntı var!