Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'le ilgili zehir zemberek sözler!

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Biz netice itibari ile orada misafiriz. Orada daha evvel oluşturulmuş bir algı var, bir kurgu var. Kamera bana dönüyor, sahneye dönüyor. Bunlar ayıp şeyler, çocuk çocuk şeyler bunlar! Bu yapılan spor adamlığı değil. Adamlık değil...