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FUTBOL

Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'le ilgili zehir zemberek sözler!

08 Ocak 2017 Pazar, 16:00:23

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    Fikret Orman, Kartal Yuvası ziyaretinde basın mensuplarına Eto'o transferiyle ilgili açıklama yaptı.

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    Orman, "Eto'o kendisi bize gelmek istedi. Bize önerildi. 'Hadi biz de konuşalım' dedim. Israrımız olmadığını daha önce de ilettim" dedi.

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    Fikret Orman şöyle devam etti:

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