Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'le ilgili zehir zemberek sözler!
08 Ocak 2017 Pazar, 16:00:23 | Güncelleme: 16:53:27
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Fikret Orman, Kartal Yuvası ziyaretinde basın mensuplarına Eto'o transferiyle ilgili açıklama yaptı.
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Orman, "Eto'o kendisi bize gelmek istedi. Bize önerildi. 'Hadi biz de konuşalım' dedim. Israrımız olmadığını daha önce de ilettim" dedi.
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Fikret Orman şöyle devam etti:
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Olaya iki yönden bakmak lazım. Birinci yönü Eto'o transferi. Genel olarak isim zikretmem bittikten sonra söylerim ama Eto'o da durum öyle değildi. Eto'o nun sezon başından beri bize devamlı talebi oldu. Biz de 'görüşelim' dedik...
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Camialar arasında kötülük olmasın diye görüştük. Bu hafta beraber olduğumuz sürede de açıklamalar yaptık, 'kısmetse olur' dedik. Çok ısrarcı değildik açıkçası. Antalyaspor'da bırakmak istemiyorsak saygı duyarız...
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Eto'o için ölüp, bitmiyoruz. Bizim açımızdan Eto'o nun muhattabı sadece biz değiliz. Başka kulüplerde açıklamalar yaptı...
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Başakşehir, Trabzonspor bunlar da istedi. Beşiktaş büyük bir camiadır. Beşiktaş'ın büyüklüğüdür önemli olan. Bizim oyuncu endeksli kaldıraçımız olmaz. Hayırlısı olsun.
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Düne geldiğimiz zaman ise Antalyaspor Belediye Başkanı Menderes Türel bizim yakın arkadaşımız. Valimizi de çok severiz. Açılışa davet edildik. Teknik direktörümüz de daha önce Antalyaspor da çalışmış bir kişi. Şenol hocamızla yöneticilerimizle misafir olarak gittik...
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Biz netice itibari ile orada misafiriz. Orada daha evvel oluşturulmuş bir algı var, bir kurgu var. Kamera bana dönüyor, sahneye dönüyor. Bunlar ayıp şeyler, çocuk çocuk şeyler bunlar! Bu yapılan spor adamlığı değil. Adamlık değil...
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Şimdi bütün milleti, camiaları birbirine düşman etmeye çalışacaklar. Biz Antalyaspor ile yönetenleri ayırırız. Stadın açıldığı gün farklı kazandık. O skora rağmen maç sonu yüzlerce Antalyalı taraftarla fotoğraflar çektirdim ben...
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"Antalyaspor, Eto'o'yu bırakmak istemiyorsa saygı duyarız. Biz Eto'o için ölüp bitmiyoruz."
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Biz haber de beklemiyorduk Eto'o ile ilgili. Derlerdi ki, 'oyuncumuzu bırakmak istemiyoruz', biz de 'hayırlı olsun' derdik. Bu işlerin yakışanı budur. Adamlık böyledir.
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Bu algı operasyonunun bir üst aklı olduğunu düşünüyorum. Camiaları birbirine düşman etmeye çalışacaklar!
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Antalyaspor ile yönetenleri ayırırız bir defa... Daha önce de söyledim. Bunların bir üst aklı var!
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Dün yaşananlardan sonra Antalyaspor yönetiminden beni arayan olmadı. Aramış olsalardı da açmazdım.
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Antalyaspor Başkanı'nın Fenerbahçe ile ilgisi var mı bilemiyorum ama üslupları benziyor."
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DÜN NELER OLMUŞTU? Antalyaspor kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, dün akşam Antalyaspor'un yeni tesisinin açılışında, yıldız futbolcuyu satmama kararı aldıklarını söylemişti.
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Öztürk, "Büyük hedefler, büyük işler ve kişilerle olur. Kaptanımız Eto’o ile ilgili çeşitli transfer dedikoduları çıkıyor. Şehrimizin güzel insanlarıyla konuştuk, düşündük ve kaptanımızı satmama kararı aldık...
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Ne şart olursa olsun. İnşallah bizim yönetimimiz altında Antalyaspor’u şampiyon göreceğiz. Bunu hep beraber başaracağız" ifadelerini kullanmıştı.