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Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı hazırlık maçında Volkan Şen sol arka adelesinden sakatlandı

08 Ocak 2017 Pazar, 19:55:02 Güncelleme: 20:00:23

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Şen, Denizlispor maçının 33. dakikasında sakatlandı.

Denizlispor ile yapılan hazırlık karşılaşmasında dakikalar 33'ü gösterirken sol kanattan topla ilerleyen Volkan Şen sol arka adelesini tutarak bir anda yerde kaldı. Acı içerisinde yerde kalan Volkan Şen oyuna devam edemedi. Yapılan müdahale sonucu sedye ile saha kenarına alınan Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavaiev girdi.

Volkan Şen'in son durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

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