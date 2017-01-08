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Medipol Başakşehir: 3 - Kukesi: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 3-1 mağlup etti

08 Ocak 2017 Pazar, 22:49:06 Güncelleme: 22:57:20

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, bir otelin sahasında oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İrfan Can Kahveci, 18. dakikada Samuel Holmen ve 85. dakikada Marcio Mossoro kaydetti.

İrfan Can Kahveci yeni takımıyla çıktığı ilk maçta golünü atmayı başardı.

Kukesi'nin tek golü ise 22. dakikada Peric'ten geldi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni transferler Egemen Korkmaz ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de görev verdi.

Medipol Başakşehir, Kukesi karşısında sahaya, Volkan Babacan, Cenk Ahmet Alkılıç, Yalçın Ayhan, Egemen Korkmaz, Eren Albayrak, Holmen, Mahmut Tekdemir, Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cikalleshi ilk 11'iyle çıktı.

Abdullah Avcı, ikinci yarıya ise ilk 11'deki oyuncuların tamamını değiştirerek başladı.

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