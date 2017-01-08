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Zeljko Obradovic
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Obradovic: "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum"

Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 79-76 mağlup eden Fenerbahçe Ülker'de başantrenör Obradovic oyuncularını kutladı. Beşiktaş'ın da çok iyi oynadığını ifade ederek, siyah-beyazlıları tebrik etti

08 Ocak 2017 Pazar, 23:39:38 Güncelleme: 23:41:06

Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe Ülker'de başantrenör Obradovic oyuncularını kutladı.

Özellikle oyunun son bölümünde iyi savunma yaptıklarını belirten başarılı hoca, "Beşiktaş oyunun genelinde çok etkili oynadı. Özellikle Stimac şu anda ligi domine eden bir oyuncu. İlk yarıda ve üçüncü periyodun başında çok zor anlar yaşadık. Ancak sonrasında savunmada toparlandık ve maçı kazanmasını bildik. Bogdanovic'i bugünkü performansı nedeniyle tebrik ediyorum. Keza 37 dakika oynayan Udoh'u da kutluyorum. Oyuncularım bugün karakterli oynadı ve kazanmasını bildi" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Fenerbahçe Ülker'in başarılı oyuncusu Bogdanovic de maçtan sonra çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Beşiktaş'ın çok önemli oyunculara sahip olduğunu söyleyen Bogdanovic, "Bugün izleyenler çok keyif almıştır. Çok güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazandığımız için de mutluyum" dedi.

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