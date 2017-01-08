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Mesut Özil
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Mesut Özil'in geleceği Wenger'e bağlı

Arsenal'daki sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geleceğinin teknik direktör Arsene Wenger'in takımda kalıp kalmayacağına bağlı olduğunu söyledi

08 Ocak 2017 Pazar, 23:43:45 Güncelleme: 23:49:00

Mesut Özil, Almanya'nın Kicker dergisine yaptığı açıklamada, gönlünün Arsenal'da kalmaktan yana olduğunu belirterek, "Arsenal'da çok mutluyum ve kulübe yeni sözleşme imzalamak istediğimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Sözleşme yenileyip yenilememesinin parayla ilgili olmadığını vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'a transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir. Şunu belirtmek isterim ki sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız teknik adam Wenger yönetimindeki Arsenal, İngiltere Premier Lig'de 20 haftada topladığı 41 puanla lider Chelsea'nin 8 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

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