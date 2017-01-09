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Zvjezdan Misimovic
FUTBOL

Eski Galatasaraylı futbolcu Misimovic futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic, futbolu bıraktı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 00:05:30 Güncelleme: 00:15:34

Bosna Hersek basınına açıklamada bulunan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Misimovic, 17 yıllık futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

Almanya'da Bayern Münih, Bochum, Nürnberg, Wolfsburg gibi takımlarda oynayan Misimovic, 2010'da Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Misimovic, Rusya'da Dinamo Moskova'da forma giydikten sonra Çin'e transfer olmuştu.

Misimovic, 2015'ten bu yana Çin İkinci Lig ekibi Beijing Renhe'de görev yapıyordu. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 84 kez forma giyen Misimovic, 26 gol attı.

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