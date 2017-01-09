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Villarreal: 1 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Villarreal ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir darbe aldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 00:39:15 Güncelleme: 00:42:02

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Barcelona ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Villarreal 50'de Sansone'nin golüyle 1-0 öne geçti. 90'da Barça'nın 1 numaralı yıldızı Lionel Messi skoru eşitledi: 1-1. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Barça zirve yolunda ağır bir yara aldı.

Öte yandan Milli yıldızımız Arda Turan, 71. dakikada Lucas Digne'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 35'e yükseltirken Villarreal ise 30'a çıkardı.

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