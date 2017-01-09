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Fırat Aydınus
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Fırat Aydınus, FIFA Fitness Testi'ni geçemedi

Süper Lig hakemlerinden Fırat Aydınus, dün yapılan FIFA Fitness Testi'ni geçemedi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 00:55:37 Güncelleme: 09:38:55

Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri’nin katıldığı ve Antalya’nın Belek ilçesindeki Calista Luxury Resort Otel’de düzenlenen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri’nde ikinci gün tamamlandı. Dün yapılan FIFA Fitness Testi’nde hakem Fırat Aydınus başarılı olamazken genç hakemlerden Alper Ulusoy’un ise zorlandığı görüldü. Teste raporlu olan Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek katılmadı. Aydınus, Özkalfa ve Şimşek’in MHK’nin belirleyeceği bir tarihte yeniden teste gireceği ve bu süreçte maç alamayacakları öğrenildi.

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