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FUTBOL

"Kadroya girerim diye hiç heveslenme!"

09 Ocak 2017 Pazartesi, 01:10:10

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    HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

    Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan transfer etmek istediği Mehmet Ekici için gözler Aatif Chahechouhe’ya çevrilmiş durumda...

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    Çünkü Sarı-Lacivertliler Aatif+500 bin Euro karşılığında Bordo-Mavili kulüple anlaşmış durumda.

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    Zaten Mehmet Ekici de Trabzonspor’da oynamak istemiyor ve Fenerbahçe’de forma giymek istediğini açıkladı. Ancak her şey böylesine gelişmişken Aatif’in, “Ben Trabzonspor’a gitmem” demesiyle transfer tıkanmış durumda.

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