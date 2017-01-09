09 Ocak 2017 Pazartesi, 01:10:10 | Güncelleme: 10:55:59
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HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL
Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan transfer etmek istediği Mehmet Ekici için gözler Aatif Chahechouhe’ya çevrilmiş durumda...
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Çünkü Sarı-Lacivertliler Aatif+500 bin Euro karşılığında Bordo-Mavili kulüple anlaşmış durumda.
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Zaten Mehmet Ekici de Trabzonspor’da oynamak istemiyor ve Fenerbahçe’de forma giymek istediğini açıkladı. Ancak her şey böylesine gelişmişken Aatif’in, “Ben Trabzonspor’a gitmem” demesiyle transfer tıkanmış durumda.
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Fenerbahçe yönetiminin ikna çalışmaları sonuç vermeyince Antalya kampına gitmeden önce teknik direktör Dick Advocaat’ın da Aatif ile bir görüşme yaptığı ve net ifadelerle kendisini düşünmediğini ilettiği ortaya çıktı.
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‘TEKRAR EDİYORUM...’ Teknik direktör Dick Advocaat’ın Antalya’ya hareket öncesinde Aatif ile Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelerek, “Senin ve kulübün iyiliği için takımdan ayrılman daha doğru olacaktır.
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Çünkü seni kadroda düşünmüyorum. Eğer ki ‘Kalırım, çok çalışırsam sonradan beni kadroya alırlar’ diye hiç heveslenme.
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Çünkü böyle bir şey asla olmayacak. Tekrar ediyorum; seni kadroda düşünmüyorum” dediği öğrenildi.