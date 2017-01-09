Günün transfer iddiaları (09.01.2017)

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Savunma hattında mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda birçok isimle temas halinde bulunuyor. Ancak öncelik verilen oyuncuların başında Ahmet Çalık geliyor. A Milli Takımımız’ın da formasını giyen Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi için Aslan, kulübüne 2 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Cevap için ise 3 gün süre verdi. ( Fanatik)