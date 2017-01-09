Günün transfer iddiaları (09.01.2017)

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:18:58 | Güncelleme: 11:28:30
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Beşiktaş, Juventus’un dünyaca ünlü golcüsü Mandzukic, Çin’de top koşturan Jackson Martinez, Anzhi forması giyen Budkivsky ve Atletico Mineiro’da oynayan Lucas Pratto’dan birini kadroya katmak istiyor. Başkan Fikret Orman’ın en sıcak baktığı ismin Mandzukic olduğu ve temasların başladığı belirtildi. (Milliyet)
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Premier Lig’in lideri Chelsea, Fenerbahçe’nin kapısını çalmış ve Kjare için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro önermişti. Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne “20 milyon Euro verirseniz olur” yanıtı verdi... (Takvim)
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Galatasaray, Vitor Hugo ve Vida’dan sonra bir başka yıldıza kancayı taktı.. . Beşiktaş’ın alamadığı Messias’a teklif yaptı... Vida için Dinamo Kiev'le pazarlık halinde olan Cimbom, Cruzeiro'lu Messias için de Brezilya ekibine teklifte bulundu. (Takvim)
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Talisca’nın performansından çok memnun olan Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı futbolcunun 20 milyon Euro olan bonservis bedelini aşağı çekmek için Benfica'nın kapısını çalacağı öğrenildi. (Takvim)
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Savunma hattında mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda birçok isimle temas halinde bulunuyor. Ancak öncelik verilen oyuncuların başında Ahmet Çalık geliyor. A Milli Takımımız’ın da formasını giyen Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki stoperi için Aslan, kulübüne 2 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Cevap için ise 3 gün süre verdi. ( Fanatik)
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Fenerbahçe, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi sona erecek Bacary Sagna ile her konuda anlaştı. (Takvim)
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Fenerbahçe’de istikrarlı görüntüsüyle beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım için İskoçya’da sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuyu Celtic’in takibe aldığı kaydedildi. (Milliyet)
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Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği Uruguaylı stoper Martin Caceres, vatandaşı Muslera ile konuştuğu ortaya çıktı. Muslera'nın Trabzonspor hakkında övgü dolu sözler aktardığı öğrenildi. (Sabah)
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Fenerbahçe'nin Jeremain Lens'in bonservisini takasla alma hayali Sunderland engeline takıldı. İngiliz kulübü Sunderland, Hollandalı Jeremain Lens'a karşılık Fenerbahçe Yönetimi'nin sunduğu "Emenike & Gregory van der Wiel" takasını kabul etmedi. (Takvim)
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Beşiktaş yönetimi ile anlaşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, dün de Antalya kampında görüştüğü Olcay Şahan'la kulübünden alacağı ücret karşılığında söz kesti. (Sabah)
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Beşiktaş, bir dönem yakından ilgilendiği ancak Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'ye kaptırdığı Jackson Martinez için yeniden harekete geçti. Samuel Eto'o girişimlerinden sonuç alamayan Beşiktaş, eski göz ağrısı için nabız yoklamaya başladı. (Sabah)
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Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde mutlu sona yakın... Takasa girecek Aatif, Trabzonspor kampına gidip Ersun Yanal ile görüştü. Sarı-lacivertli yönetim ise bu değiş tokuş olmasa bile Ekici’ye mutlaka imza attıracak. (AMK)
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Galatasaray'da kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Aurelien Chedjou'ya 3 talip birden çıktı. Son olarak Marsilya'nın ciddi biçimde ilgilendiği Kamerunlu oyuncu ile Lyon ve eski kulübü Lille'in de temasta olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)
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Bursaspor’a menacerler vasıtasıyla Newcastle United’da oynayan Cheik Tiote önerildi. Sezon başında İstanbul’a kadar gelen ve Galatasaray’ın kapısından dönen 30 yaşındaki ön libero için Yeşil-Beyazlılar detaylı sağlık raporu istedi.(Fanatik)
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Galatasaray’ın Podolski’nin ayrılışından sonraki yol haritası da belli. Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Narsingh için PSV’ye resmi teklif yapıp işi kısa sürede bitirmeyi planlıyor. (Fanatik)
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Beşiktaş, eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'da kiralık oynayan 23 yaşındaki Jonathan Calleri'yi gündemine aldı. (Fotomaç)
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Kanada ilk olarak Garry Rodrigues'i transfer eden Galatasaray'ın Nakoulma ile de ilgilendiği iddia edildi. (Sport)
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Antalyaspor, İngiltere'de Queen's Park Rangers'da forma giyen Sandro Ranieri ile 2 yıllığına prensipte anlaştı. (DHA)