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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (09.01.2017)

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:18:58

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    Beşiktaş, Juventus’un dünyaca ünlü golcüsü Mandzukic, Çin’de top koşturan Jackson Martinez, Anzhi forması giyen Budkivsky ve Atletico Mineiro’da oynayan Lucas Pratto’dan birini kadroya katmak istiyor. Başkan Fikret Orman’ın en sıcak baktığı ismin Mandzukic olduğu ve temasların başladığı belirtildi. (Milliyet)

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    Premier Lig’in lideri Chelsea, Fenerbahçe’nin kapısını çalmış ve Kjare için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro önermişti. Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne “20 milyon Euro verirseniz olur” yanıtı verdi... (Takvim)

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    Galatasaray, Vitor Hugo ve Vida’dan sonra bir başka yıldıza kancayı taktı.. . Beşiktaş’ın alamadığı Messias’a teklif yaptı... Vida için Dinamo Kiev'le pazarlık halinde olan Cimbom, Cruzeiro'lu Messias için de Brezilya ekibine teklifte bulundu. (Takvim)

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