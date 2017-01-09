Balıkesirspor N'Dongala için FIFA'ya gidiyor

Balıkesirspor yönetimi, ilk yarı sonunda mukavelesini tek taraflı feshettikten sonra geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor'la sözleşme imzalayan Daudet N'Dongala'yı haksız fesih yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayet edeceği açıklandı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada fesih öncesi kendilerine ihtarname göndermeyen Demokratik Kongo asıllı futbolcunun uyarılardan sonra menajeri kanalıyla Antalya kampına katılıp yeniden sözleşme imzalayacağını ilettiği, ancak yeni mukavele imzalamak için ücretine 55 bin Euro zam ve ikinci yarıda en az 8 maçta ilk 11'de oynama garantisi istediği belirtildi.

Bu isteği kabul etmeyen yöneticiler, hiçbir oyuncuya böyle bir garanti verilemeyeceğini belirterek talebi geri çevirirken N'Dongala'nın önceki gün Şanlıurfaspor ile anlaşması üzerine hukuki süreç başlattı. Balıkesirspor'un bu konuda yaptığı açıklama şöyle:

"Hassasiyetimiz, futbolcunun ayrılması değil, Balıkesirspor'un menfaatleri doğrultusunda yapılmış olan sözleşmenin kulübümüz aleyhine, usule uygun olmayan yöntemlerle yenilenmeye zorlanmasıdır. Türkiye'deki tüm kulüplerin maddi kriz yaşadığı şu günlerde menajerler vasıtasıyla yabancı oyunculara dünya standartlarının üzerinde ücretler ödetilmesine karşı tüm kulüplerin ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz konusu haksız fesih ve sonrasında futbolcunun başka bir kulüple sözleşme imzalaması ile ilgili hukuki sürecin başlatıldı. Adı geçen oyuncunun sözleşmeyi haksız feshettiği ve hali hazırda futbolcumuz olduğunun tespiti ile Şanlıurfaspor'un bu şartlarda bir futbolcu ile sözleşme imzalaması nedeniyle tazminat talebimizi içerir dava FIFA nezdinde açılacaktır. Konu ile ilgili Balıkesirspor'un menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm işlemlerin yapılacağını kamuoyuna duyururuz."

22 yaşındaki N'Dongala, Balıkesirpor'da ilk yarıda 2'si Ziraat Türkiye Kupası, 11'i de 1'inci Lig'de olmak üzere 13 maçta forma giydi. Gol sevinci yaşayamadı.