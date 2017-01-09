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Berat Tosun
FUTBOL

Altınordu'da ibre Berat Tosun'a döndü

Altınordu, Bolusporlu Berat Tosun'la ilgileniyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:37:13 Güncelleme: 14:08:47

TFF 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'da golcü arayışını sürdüren yönetimin Bolusporlu Berat Tosun'la ilgilendiği öğrenildi.

Futbola Gençlerbirliği'nde başlayıp aynı kulüpte profesyonel olan, daha önce Hacettepe ve Balıkesirspor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon ilk yarıda Boluspor'da 9 lig, 2 kupa maçında görev yapmasına rağmen gol atmayı başaramadı. Son golünü 5 Ocak 2015'te Süper Lig'de Gençlerbirliği formasıyla Mersin İdmanyurdu'na atan Berat, o tarihten bu yana Süper Lig'de 20, 1'inci Lig'de ise 25 maçta rakip fileleri sarsamadı.

Ara transferde oyuncu bulmanın kolay olmadığını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Forvet ve forvet arkası için bazı girişimlerimiz oldu, ancak sonuç alamadık. Bize katkı sağlayacak, kulübümüzün yapısına uygun isimlerle anlaşmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan dün sona eren Antalya kampının verimli geçtiğini söyleyen Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor'u 2-1 yendikleri hazırlık maçında olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, "Aramızdan ayrılanlar oldu, ancak altyapıdan gelen gençlerimiz iyi yolda olduklarını gösterdiler" ifadesini kullandı.

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