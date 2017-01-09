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FUTBOL

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 isim...

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:39:18

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    Süper Lig’in ikinci yarısı için yeniden kadro planlaması yapan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği raporla yönetim kurulu kadroyu daraltmak için düğmeye bastı. 

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    Takımda yeteri kadar şans bulamamalarına üzüldüğü için bu futbolcuların kiralanmasını isteyen Şenol Güneş’in, “Bundan sonraki maçlarda olağan dışı şeyler olmadıkça onbiri fazla değiştirmek istemiyorum. 

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    Oynamayan oyuncu mutlu olmaz. Bu nedenle hem onların mutluluğu hem de gelecek sezon için bu futbolcularımız başka kulüplerde oynatılmalı” dediği belirledi. İşte o isimler...

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