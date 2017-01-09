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Trabzonspor'dan KAP açıklaması

Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:42:00 Güncelleme: 16:45:11

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"

Öte yandan Trabzonspor KAP'a yaptığı diğer açıklamada Güray Vural'ın sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

KAP'a gönderilen açıklama:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"
.

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