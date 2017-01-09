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Trabzonspor, Muhammet ve Sefa'yı Gaziantepspor'a kiraladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcular Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ı Gaziantepspor'a bedelsiz olarak kiraladığını borsaya bildirdi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:11:47 Güncelleme: 18:13:32

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın, 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantepspor Kulübüne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Sefa Yılmaz, ligin ilk bölümünde Antalya temsilcisinde 9 maçta 255 dakika forma giyerken, tek golünü de Trabzonspor'a karşı kaydetmişti.

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