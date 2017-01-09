FIFA yılın en iyilerini açıklıyor (CANLI YAYIN)

FIFA, France Football ile arasındaki anlaşmanın bitmesiyle "Ballon d'or" yerine bu yıldan itibaren "The Best" (en iyi) adı altında bir organizasyon düzenliyor.

YILIN 11'İ AÇIKLANDI

Neuer, Alves, Pique, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Iniesta, Messi, Ronaldo, Suarez

FIFA yılın en iyi taraftar performansı ödülünü Liverpool-Dortmund maçında beraber şarkı söyleyen iki takımın taraftarları kazandı.

Yılın en iyi kadın teknik direktörü ödülünü Silvia Neid kazandı.

FIFA Fair-Play Ödülü, Chapecoense'nin Copa Sudamericana şampiyonu ilan edilmesini isteyen Atletico Nacional'in oldu.

FIFA Yılın Teknik Direktörü ödülünü Leicester City'yi şampiyon yapan Claudio Ranieri kazandı.

FIFA Puskas Ödülü'nü Malezyalı Mohd Faiz Subri kazandı.

ÖDÜLLER

"The Best" bu akşam İsviçre'nin başkenti Zürih'te gerçekleştiriliyor. 2016 yılının en iyi futbolcusuna verilecek ödül için 3 aday var. Fransız Antonie Griezmann, Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo ödülün sahibi olmayı bekliyor.

En iyi erkek futbolcu dışında en iyi kadın futbolcu, en iyi erkek teknik direktör, en iyi kadın direktör, fair play ödülü, taraftar ödülü ve en iyi gol (Puskas Ödülü) dalında da kazananlar açıklanacak.

Törende dünyaca ünlü oyuncu Eva Longoria ve Alman spiker Marco Schreyl sunuculuk görevini üstleniyor.