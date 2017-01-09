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Al Ettifaq: 3 - Galatasaray: 1

Galatasaray, hazırlık maçında Suudi Arabistan takımlarından Al Ettifaq'a 3-1 mağlup oldu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 21:16:49 Güncelleme: 21:18:04

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