Fatih Altaylı: "Keşke Çinliler Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu'nu da alsa!"

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

Galatasaray’ın Riekerink’i göndermemesi sezon sonu Fatih Terim’in yeniden takımın başına geçeceği şeklinde yorumlanıyor. Sizin bu dedikodular ile ilgili yorumunuz nedir? Fatih hoca gelmeli mi?

- Açıkçası ben buna pek ihtimal vermiyorum. Fatih Terim, büyük para aldığı ve çok rahat olduğu Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini bırakıp da parasal sıkıntıları olan, transfer yapamayan ve Avrupa kupalarına katılıp katılmayacağı kesin olmayan bir takıma gelmez. Ama Başkan Özbek “Arazilerden büyük para gelecek ve çok ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Gel bu işi sen yönet” dediyse Terim de bu paranın kesin geleceğine inandıysa gelebilir ama ben bunu zayıf ihtimal olarak görüyorum. Ayrıca Terim tecrübelidir, işi bilir. Bu yönetimle değil kendisi kim olsa kolay kolay başarılı olamayacağını bilir.

OYUNCULAR RİEKERİNK’E NASIL SAYGI DUYACAK!

G.Saray yöneticisi Nazifoğlu’nun durduk yerde “Riekerink’i uzun vadeli düşünmüyoruz. Mayıs’a kadar burada” anlamına gelen açıklaması bu dedikoduları güçlendirmiyor mu?

- Böyle bir açıklamayı yapmak için Nazifoğlu olmak gerek. Böyle bir şey söylenir mi, söylemeye gerek var mı? Gevezelik, zevzeklik tehlikeli şeylerdir. İlle konuşacağım, ille gazetelerde fotoğrafım çıkacak diye konuşursan böyle olur. Böyle bir durumda Riekerink’i nasıl motive edeceksin, takımdaki oyuncuları Riekerink’e nasıl saygı duyduracaksın. Saçmalık. Tam bu yönetime yakışacak bir durum. Çin takımları Galatasaray’ın her şeyine talip oluyorken acaba bir Çin takımı da Başkan Özbek ve hık deyicisi Nazifoğlu’nu transfer etse de şu Galatasaray’ı kurtarsa diyorum ama Çinliler salak değil ki!

TASARRUF YOKSA PİS KOKULAR YÜKSELİR

Podolski, G.Saray’dan gitti gidiyor. Yerine PAOK’tan Rodrigues geldi. Sizce bu transfer Podolski’nin yerini doldurur mu?

- Bu yönetim sürekli adam satıyor ve sürekli adam alıyor. Bu kadar yoğun trafik “Hayra alamet” değil. Bu yönetim, geçmişte yapılan transferlerde bir takım “Gariplikler” olduğu iddiasıyla araştırma yaptırttı ama yarın bu yönetim için bir araştırma yapılsa ne olacak çok merak ediyorum. Çok garip transferler var bu yıl. Mesela Cavanda transferi. Trabzonspor bu oyuncuya kendine kulüp bul demiş, bedava yollamaya razı. Trabzonspor’dan bedelsiz kiralanabilecek bir oyuncuya 2 milyon Euro bonservis parası verdiler. Ellerinde patladı. Acaba bu transferi yapan kişinin Trabzonlu olmasının bir etkisi var mı? Ya da bu Cavanda değil de, C’avanta’ transferi mi? Keza Serdar Aziz’e verilen 4 küsur milyon Euro ve üç futbolcu? Makul mü sizce! Şimdi yine bir takım oyuncular yollanıyor, bir takım oyuncular alınıyor. Acaba Çinliler çok mu salak da Podolski’yi alıyorlar da, PAOK’tan Rodrigues’i almıyorlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla birinden gelen para aynen öbürüne gidecek gibi. Rodrigues’i bilmiyorum tanımıyorum. Podolski’yi ise Dünya tanıyor. Elbette tasarruf amaçlı bazı işler yapılır, bazıları yollanabilir ama ortada bir tasarruf yok ise bu durum pis kokular yükselmesine neden olur.

SNEİJDER’I GÖNDERİP SIRADAN BİRİNİ ALIRLAR

Sneijder’a de Çin’den teklif var. Sizce Hollandalı oyuncu konusunda yönetim ne yapmalı?

- Değerini bulan her oyuncu satılabilir. Takımın hedeflerine ve bütçe planlamalarına göre yapılır bu. Ben bu yönetimin bir hedefi veya akılcı bir planı olabileceğine inanmadığım için bu yorumu yapamam. Sneijder’ı gönderirler sonra daha fazla para verip daha sıradan bir oyuncu alırlar. Çünkü bunlar iş bilmiyor. Ya da birileri fazlaca “İşini” biliyor. Benim merak ettiğim bir şey var. Galatasaray’da Sportif AŞ’de bu transferleri yapan kişinin bu konudaki bilgi ve birikimi nedir? Kendisi hayatını kazanmak için hangi işle iştigal eder, geliri nedir, var mıdır? Hangi özelliği veya iş hayatındaki hangi başarısı nedeniyle Sportif AŞ yöneticiliğine getirilmiştir. Tüm bu işleri hangi yetkinlikle yapmaktadır.

‘EUROLEAGUE TAKIMI KURDUK’ DE YERLERDE SÜRÜN

Basketbol takımı da iyi gitmiyor. Yorumunuz?

- Bravo... İyi gitmiyor değil, dökülüyor. Avrupa’da ligin dibine demir attılar. Maç kazanamıyorlar. Türkiye Ligin’de de durumları iyi değil. Hem dünya kadar bütçe ayırdığını söyle, “Euroleague takımı kurduk” de, sonra da yerlerde sürün. Ama dediğim gibi yönetim olmayınca her şey boş. Bakın geçen hafta Ergin Ataman bir röportaj yaptı. Röportajı okuyunca çok üzüldüm. Ergin Ataman’ı severim, saygım vardır. Ama bir Galatasaray yöneticisi, profesyonel de olsa sürekli Fenerbahçe üzerinden konuşmaz. Elbette Fenerbahçe’nin şahsına yönelik suçlamalarına yanıt verecek ama saygı değer bir rakip camia hakkında bu kadar konuşulmaz. Kişileri konuş, kişileri hedef al ama Fenerbahçe’yi paradigma yapma Galatasaray için. Basketbol’da da sorun büyük. Belli ki, yolunda gitmeyen bir şeyler var.

BANA GÖREV DÜŞERSE YÖNETİCİ OLURUM

Geçen hafta Riva ve Florya için yaptığınız açıklamalar çok ses getirdi. Genel görüş sizinle aynı. Ancak G.Saray yönetiminden ses yok. Bir haftada size gelen tepkiler nedir?

- Ben söyleyeceğimi söyledim. G.Saray camiasına uyarımı yaptım. Taraftarlardan “Niye duruma el koymuyorsunuz. Sadece konuşuyorsunuz” diye kızanlar oldu. Doğru ama tek başıma ben ne yapabilirim. Biliyorsunuz benim G.Saray’da yönetici olma konusunda yeminim vardı. Bir daha olmam diye. Vallahi de billahi de iyi bir yönetim olsun, bana görev düşerse olacağım. Söz. Fakat çıkan yok. Madem Ali Dürüst aday olmuyor, en azından Abdurrahim Albayrak çıksa keşke. Geçen hafta bir bankanın tepe yöneticisi ile G.Saray’ın meselelerini konuştuk. Çok ciddi şeyler söyledi. Şunu da söylemem lazım. Başkan Özbek’in bazı olumlu çalışmaları da yok değil. Fakat Özbek’in müktesebatı bu gelişmeleri yönetecek düzeyde değil. Yanında da kimse yok. Açıkçası Özbek’in ekibinden cacık olmaz.

FENERBAHÇE TARAFTARINI KISKANIYORUM

Geçtiğimiz günlerde Emre’nin röportajı vardı. 3 Temmuz’da verdikleri mücadelenin çocuklarına bırakacakları en büyük miras olduğunu söyledi. Sizin emre’ye bakış açınız nedir?

- Bu konuda konuşmak istemiyorum. Yargı usulü başka şeydir, gerçekler başka şeydir. Fenerbahçe yönetimi ve Aziz yıldırım oturup kalksın, 17-25 Aralık’ta olanlara dua etsin derim başka bir şey demem. Ama şunu derim. Fenerbahçe taraftarının, basketbol salonlarını İzmir Marşı ile inletmesini, Atatürk’ün askerleriyiz diyerek onurlandırmasını kıskanıyorum. O taraftara her şey helal olsun. Fenerbahçe taraftarları kendileri ile ne kadar gurur duysa azdır. Üstelik de Beşiktaş taraftarı da basketbol maçında pazar akşamı aynı şeyleri söylediler. Helal olsun hepsine. Bakalım Galatasaray taraftarı ne yapacak!

İNŞALLAH EKİCİ ALPER GİBİ OLMAZ

Fenerbahçe muhtemelen Mehmet Ekici’yi bitirdi. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu transferi nasıl yorumluyorsunuz?

- Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe böyle çok oyuncu aldı. Pek büyük bölümünün kariyeri bitti. Genç milli takımda yıldız bir çocuk vardı mesela onu aldılar. Şimdi adını bile hatırlamıyoruz. Eskişehir’den aldıkları Alper mesela. İnşallah Ekici öyle olmaz.

TÜRKİYE ARTIK IRAK VE SURİYE GİBİ ALGILANIYOR

Beşiktaş’ta Mitroviç transferi yapıldı. Bonservisine 4 milyon Euro verildi. Ancak Hırvat futbolcunun bugüne kadar ismi hiç duyulmamış. Ve bu para çok yüksek bulundu. Son iki senedir kılı kırk yaran Beşiktaş yönetimi sizce neden böyle yüksek ücretli bir transfer yaptı?

- Vardır bir bildikleri. Avrupa’dan transferlerde 4 milyon Euro çok para değil ama Beşiktaş bu paraları gözden çıkarabiliyorsa mesela Gomez’in burada kalmasını sağlayabilirdi veya Sosa’yı takımda tutabilirdi belki. Gerçi para yüzünden gitmediler ama belki para için kalabilirlerdi. Ama asıl mesele şu. Türkiye’de futbolun geleceği parlak değil. Ekonomi tepe taklak gidiyor. Gelirler TL, giderler Euro. Ve kur farkı sürekli kulüplerin üzerine biniyor. Avrupa’da ise kulüpler daha iyi bütçelere sahip ve bu nedenle fiyatlar sürekli yükseliyor. Hepsinden önemlisi de Türkiye artık Irak gibi, Suriye gibi algılanıyor ve futbolcular Türkiye’ye gelmek istemiyor. Artık paranız olsa bile büyük futbolcu transferi kolay kolay mümkün olmayacak. Düşünsenize Sneijder’in İnstagram’a sürekli fotoğrafını koyduğu yerde terör baskını oluyor. Futbolcu gelir mi Türkiye’ye... Buna bir de ekonomik krizi ekleyin. Alın size Türk futbolunun geleceği.

ANTALYA BAŞKANI KABALIK YAPTI

Açılışta Antalya başkanı, Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş’in gözüne baka baka “Eto’o’yu satmıyoruz” dedi. Sizce bu doğru bir hareket mi? Orman konuyu adamlığa getirdi ve üslubun F.Bahçe ile aynı olduğu yönünde bir benzetme yaptı. Siz neler söyleyeceksiniz?

- Yeni Türkiye’nin göstergesi. Türkiye’de artık zarafet falan kalmadı. Antalya’da olanlar da bunu gösteriyor. En hafif tabiriyle; kabalık. Satmayacaksan satma. Ama orada son derece kaba bir biçimde bunu söylemenin alemi ne! Ama ne yazık ki, yeni Türkiye’de geçerli üslup bu; kaba saba olmak geçer akçe. Zarafet ise monşerlik olarak görülüyor. Alay konusu oluyor. Ama yeni Türkiye’nin kaba saba adamlarına şunu hatırlatayım. Zarif insanlar da şahane kaba olurlar isterlerse. Kabalaşmıyorsak, onlara önem vermediğimiz içindir. Fikret Orman da bence o seviyeye inmesin.