Ersan Adem Gülüm Beşiktaş'a dönüyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 23:11:16 | Güncelleme: 10 Ocak 2017 Salı, 05:12:28
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HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT
Özellikle geçen sezon yaşanan sakatlıkların ardından savunmada ciddi sıkıntı yaşayan Kartal, adımlarını bu kez daha sağlam atıyor...
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Bu kapsamda stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz günlerde 4 milyon 200 bin Euro karşılığında Hırvatistan ekibi Rijeka’nın genç yeteneği Matej Mitrovic’e Siyah-Beyazlı formayı giydirmişti.
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Böylece stoper sorununu çözen ve forvet arayışlarına ağırlık veren Beşiktaş’a dün sürpriz bir telefon geldi...
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2015-16 sezonunun devre arasında 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin’in Hebei China Fortune takımına transfer olan Ersan Adem Gülüm, eski kulübünün kapısını çaldı.
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KARARI ŞENOL GÜNEŞ VERECEK
Çin ekibiyle sözleşmesini fesheden ve bonservisini alıp serbest kalan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş yönetimini arayıp yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.
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Ersan, “Bu formayla geçen sezon şampiyonluk yaşayamadım. İnşallah bu sene nasip olur, dönmek istiyorum” dedi.
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Daha 5 gün önce Mitrovic’e ciddi bir bonservis bedeli ödeyen yönetim, bu teklif karşısında şaşkınlık yaşadı.
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Ersan konusunda son kararı teknik direktör Şenol Güneş’in vereceği ifade edilirken, Beşiktaş’ın makul bir yıllık ücret karşılığında eski yıldızına 1.5 yıllık imza attırması bekleniyor.
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Ersan’dan gelen talep Beşiktaş cephesinde büyük heyecan yaratırken; tecrübeli savunmacı, NTV Spor’a önemli açıklamalar yaptı
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29 yaşındaki yıldız şunları söyledi:
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"Yeniden kulübümde oynamak isterim. Benim ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum."
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"Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a dönebilirim."