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FUTBOL

Ersan Adem Gülüm Beşiktaş'a dönüyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 23:11:16

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT

    Özellikle geçen sezon yaşanan sakatlıkların ardından savunmada ciddi sıkıntı yaşayan Kartal, adımlarını bu kez daha sağlam atıyor...

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    Bu kapsamda stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz günlerde 4 milyon 200 bin Euro karşılığında Hırvatistan ekibi Rijeka’nın genç yeteneği Matej Mitrovic’e Siyah-Beyazlı formayı giydirmişti.

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    Böylece stoper sorununu çözen ve forvet arayışlarına ağırlık veren Beşiktaş’a dün sürpriz bir telefon geldi...

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