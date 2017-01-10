Beşiktaş'ın golcü adayları

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Aboubakar’ın ülkesi Kamerun’la Afrika Kupası’na katılacak olması, Ömer Şişmanoğlu’nun sakatlanması sonrası ileri uçta Cenk Tosun dışında ikinci alternatifi olmayan Beşiktaş, ilk olarak Samuel Eto’o için Antalya’yla masaya oturmuştu.