Beşiktaş'ın golcü adayları

09 Ocak 2017 Pazartesi, 23:19:52 | Güncelleme: 10 Ocak 2017 Salı, 05:11:21
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HABERTÜRK SPOR
Kanatları Ryan Babel’le güçlendiren, stoperi Mitrovic’le takviye eden Kartal’da gözler forvete yapılacak transfere çevrildi.
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Aboubakar’ın ülkesi Kamerun’la Afrika Kupası’na katılacak olması, Ömer Şişmanoğlu’nun sakatlanması sonrası ileri uçta Cenk Tosun dışında ikinci alternatifi olmayan Beşiktaş, ilk olarak Samuel Eto’o için Antalya’yla masaya oturmuştu.
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Fakat Akdeniz ekibinin son anda transferden vazgeçmesi, tüm planları bozdu...
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İleride top tutabilen ‘pivot santrfor’ isteyen Şenol Güneş’in talebini yerine getirmek için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, ibreyi Uzak Doğu’ya çevirdi.
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AVRUPA’YA DÖNMEK İSTİYOR
Siyah-Beyazlılar, daha önce de gündeme gelen ve şu an Çin’in GZ Evergrande takımında forma giyen Jackson Martinez’i listenin birinci sırasına aldı.
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Geçen sezon 42 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’den Çin’e giden Kolombiyalı yıldızın yeniden Avrupa’ya dönmek istediği ifade edildi.
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Siyah-Beyazlı kurmaylar, 30 yaşındaki tecrübeli golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak için GZ Evergrande’yle temasa geçti.
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TORRES DE LİSTEDE
Önceliği Martinez’e veren Beşiktaş, Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Torres için de tekrar nabız yoklamaya başladı.
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İyi bir teklif karşılığında ünlü golcüyü satmayı düşünen İspanyol kulübünün bu tavrına karşılık en büyük problem Torres’in kendisi...
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32’lik santrforun, terör olaylarını bahane ederek gelmek istemediği ifade edildi.
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Öte yandan Beşiktaş’ın bonservisi Shakhtar’da olan Anzhi’de kiralık oynayan Pylyp Budkivsky’i de gündemine aldığı, Güneş’in çok istediği 24 yaşındaki forvetin 200 bin Euro bedelle kiralanacağı belirtildi.