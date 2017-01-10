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Şenol Güneş
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Şenol Güneş arayışta!

Forvette Babel ve talisca’yı denedi

10 Ocak 2017 Salı, 09:51:27 Güncelleme: 09:53:52

Forvet hattında yaşanan sıkıntı Beşiktaş’ın Antalya’da yaptığı kampa da fazlasıyla yansıdı. Aboubakar’ın milli takıma gitmesi, Ömer’in kamp boyunca sakat olması ve hiçbir idmana çıkmaması, Şenol Güneş’i bu mevkide farklı arayışlara itti. Deneyimli hoca son olarak dün Antalyaspor’la oynanan ve 4-2 kaybedilen hazırlık maçında forvette Babel’i, zaman zaman da Talisca’yı denedi. Özellikle sakatlıktan dönen Talisca’nın performansı yüzleri güldürdü. 

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