SÜPER LİG HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Günün transfer haberleri (10 Ocak 2017)

10 Ocak 2017 Salı, 11:40:28

  • 1
    1 | 30

    Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun bir türlü ikna olmaması üzerine Mehmet Ekici transferini hâlâ gerçekleştiremedi. Ancak yöneticiler "Mehmet Ekici'yi öyle ya da böyle alacağız. Gerekirse Aatıf'ı takasta kullanmadan, sadece para vererek Mehmet'i transfer edeceğiz" dedi. (Fotomaç)

  • 2
    2 | 30

    Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, Freiburg'dan Çağlar Söyüncü'yü istedi ancak '10 milyon Euro'luk şok bir cevap aldı. (Fotomaç)

  • 3
    3 | 30

    İtalyan basını, Simone Zaza'nın Beşiktaş ile temasta olduğunu belirtti. 25 yaşındaki forvetin babası Antonio Zaza'nın bugün İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlı idarecilerle masaya oturacağı yazıldı. (Fotomaç)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300