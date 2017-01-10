Günün transfer haberleri (10 Ocak 2017)

10 Ocak 2017 Salı, 11:40:28 | Güncelleme: 12:03:44
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Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun bir türlü ikna olmaması üzerine Mehmet Ekici transferini hâlâ gerçekleştiremedi. Ancak yöneticiler "Mehmet Ekici'yi öyle ya da böyle alacağız. Gerekirse Aatıf'ı takasta kullanmadan, sadece para vererek Mehmet'i transfer edeceğiz" dedi. (Fotomaç)
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Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, Freiburg'dan Çağlar Söyüncü'yü istedi ancak '10 milyon Euro'luk şok bir cevap aldı. (Fotomaç)
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İtalyan basını, Simone Zaza'nın Beşiktaş ile temasta olduğunu belirtti. 25 yaşındaki forvetin babası Antonio Zaza'nın bugün İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlı idarecilerle masaya oturacağı yazıldı. (Fotomaç)
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Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor, ligin ilk yarısının flaş isimlerinden biri olan Kayserisporlu Deniz Türüç'e talip oldu. (Takvim)
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Çin'in Sina Sports sitesi, Shenzhen'in, Fenerbahçe'nin golcüsü Fernandao'yu 6 milyon Euro'ya transfer ettiğini yazdı. Fernandao'nun şubat ayında başlayacak kampta yer alacağı belirtildi. (Fotomaç)
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Alacaklarına karşılık bonservisi verilecek olan Aurelien Chedjou'nun yeni adresi büyük ihtimalle Fransa olacak. Kamerunlu stoperin eski takımı Lille'in yanı sıra Marsilya ve Lyon ile temasta olduğu bildirildi. (Fotomaç)
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İspanyol AS gazetesi, Beşiktaş'ın West Ham forması giyen 23 yaşındaki golcü Jonathan Calleri için ısrarcı olduğunu yazdı. (Fotomaç)
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Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk ile yollarını Ocak ayının başında ayıran Eduardo ile anlaştığı iddia edildi. (Fotospor)
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Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Mehmet Ekici transferinin uzaması sonrasında yönetime Badou Ndiaye'ye ismini verdi. (Fotospor)
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Lukas Podolski'yi Çin'e satmayı planlayan Galatasaray'ın alternatifinin Huntelaar olduğu ortaya çıktı. (Fotospor)
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Beşiktaş'ın Ricardo Quaresma'nın yerine bu sezon Valencia'da beklentileri karşılayamayan Nani'yi düşündüğü iddia edildi. (Fotospor)
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Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak için teklif yaptı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da bu teklifi doğruladı. (Fotomaç)
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Sunderland kulübü ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmek adına Jeremain Lens’e güveniyor. İngiliz ekibi, Hollandalı futbolcudan kesinlikle bonservis kazanmayı umuyor. (Milliyet)
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Galatasaray'ın Ahmet Çalık umudu sürüyor. Sarı-Kırmızılılar transferi 3 milyon Euro seviyesinde bitirmek istiyor. (Fanatik)
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Beşiktaş'ın kanca attığı forvetlerden biri olan Lucas Pratto için kulübü Atletico Mineiro Siyah-Beyazlılar'dan 7 milyon Euro istedi. (Fotomaç)
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Trabzonspor'un tekrar kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Carl Medjani kulübü Leganes ile bonservis sorununu çözdü. Medjani'nin Antalya'ya gelerek takımın kampına katılacağı belirtildi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'yi alamaması durumunda Shakhtar'dan Alan Patrick'i kiralayacağı ortaya çıktı. En son Flamengo'da kiralık oynayan ve geçen ay Shakthar'a dönen Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. (Sabah)
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Stoper arayan Galatasaray'da rota bir kez daha bonservisi elinde olan Forren ile Beşiktaşlı Rhodolfo'ya döndü. Aslan, yarına kadar sürpriz bir isme imza attıramazsa iki oyuncudan birisiyle anlaşılacak. (Fotomaç)
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Beşiktaş, sol bek transferi konusunda Eduard Sobol ismine yoğunlaştı. Yönetim, 21 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro’luk bütçe ayırdı. (Fanatik)
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Devre arası transfer döneminde kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Medipol Başakşehir, Chelsea'den Christian Atsu'yu transfer etmek istiyor. (Lig TV)
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İngiliz Soccernews sitesi, Vitesse'de forma giyen 22 yaşındaki Zimbabveli orta saha Marvelous Nakamba ile Hamburg, Wolfsburg ve Everton ile birlikte Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev’den hem önde hem geride oynayabilen orta saha Sergiy Sydorchuk’un peşinde... 25 yaşındaki oyuncu beğenilirse bonservisi alınacak. (AMK)
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Beşiktaş, Schalke 04’ten Klaas-Jan Huntelaar’ı da listesine aldı. Hollandalı yıldızı alternatif isim olarak belirleyen yönetimin, 33 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu bildirildi. (Fanatik)
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Ayite ve Sajjad ile yollarını ayıran Alanyaspor, aradığı forveti Ukrayna’da buldu. Güney ekibi daha önce Fenerbahçe’nin de istediği iddia edilen Oleksandr Gladky’nin peşinde. (Fanatik)
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Galatasaray, Vitor Hugo ve Vida’dan sonra bir başka yıldıza kancayı taktı... Beşiktaş’ın alamadığı Messias’a teklif yaptı... (Takvim)
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Antalyaspor’dan Samuel Eto’o’yu forvet hattına kazandırmak isteyen ancak sonuç alamayan Beşiktaş, Anzhi'den Pylyp Budkivsky için harekete geçti. (Fanatik)
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Galatasaray, golcü transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, satış listesine konulan Adrian Lopez için Porto'ya 2 milyon Euro'luk teklif yaptı. (AMK)
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Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, Akhisar ve 31 yaşındaki golcü ile anlaştı. Rodallega, Mustafa Yumlu artı bir miktar paraya Bordo-Mavililer'e imza atacak. (Fotomaç)
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Galatasaray, Dinamo Kiev'in savunmacısı Evgen Khacheridi'nin transferi için girişimlere başladı. (Fanatik)
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Garry Rodrigues'i Galatasaray'a kaptıran PAOK, onun yerini Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch ile doldurmaya hazırlanıyor. (Sabah)