Tevfik Altındağ: Kadıköy'e puan almaya gideceğiz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ, sezon sonu kümede kalacaklarına inandığını söyledi.

Adanaspor'un Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirine açıklamada bulunan 28 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci bölümü öncesi umutlu konuştu.

Süper Lig'de 10 puanla son sırada yer aldıklarını ancak ikinci devre her şeyin daha iyi olacağını vurgulayan Tevfik, "Adanaspor kesinlikle kümede kalacak. Geçen sene 1. Lig'de de böyle sıkıntılar yaşadık. Daha sonra 19 maç yenilmedik. Bu çıkışımızı yine yapabiliriz, bunu da biliyoruz. Sadece inanmalıyız. İnandıkça da başarı gelecektir." dedi.

Ligin ilk bölümünde daha fazla puan almayı beklediklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatan turuncu-beyazlı futbolcu, "Daha fazla puan toplamayı hedeflemiştik. Belki fazla puan alamadık ama çok iyi futbol oynadık. Gol bölgesinde sıkıntılar yaşadık. Bunu da giderirsek daha iyi olacağız. İkinci devre için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'E PUAN ALMAYA GİDİYORUZ"

Tevfik Altındağ, Süper Lig'de ikinci bölümün ilk haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçtan puan almak istediklerini aktardı.

Kadıköy'de kendi oyunlarını sahaya yansıtmalarının önemine dikkati çeken Tevfik, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük takımı ama Kadıköy'de kendi futbolumuzu oynarsak başarılı bir sonuç alabiliriz. Takım halinde oynamalıyız. Kadıköy'de iyi bir takım görüntüsü ortaya koymalıyız. Yoksa Fenerbahçe gibi büyük takımlar sizi cezalandırır. Oraya puan almaya gideceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Ligde ilk bölümün son 2 haftasında 4 puan aldıklarını anımsatan orta saha oyuncusu, "Son 2 haftaya kadar iyi futbol oynuyorduk ama kazanamıyorduk. 13'üncü haftadaki Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktör değişikliği yaşandı. Hocayla alakalı demek istemiyorum ama bir kopukluk vardı. Son iki maçta puanlar almayı başardık. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin'den de övgü dolu sözlerle bahseden Tevfik, "Yeni hocamızdan çok umutluyuz. Çok da mutluyuz. Levent hoca, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamlarından biri. İnanılmaz bir enerjisi var. Levent hoca bize her şeyi anlatıyor. Enerjisi bize yansıyor. Futbolcularla çok iyi bir ilişkisi var." diyerek sözlerini tamamladı.