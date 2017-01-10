Ara transferin gözdeleri

Avrupa futbolunda bir dönem gösterdikleri üstün performansla taraftarların büyük beğenisini kazanmasına rağmen bu sezon eski günlerini aratan yıldız oyuncular, ara transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor.



Önceki yıllarda takımlarını sırtlayan yıldız oyuncuların birçoğu, formsuzlukları nedeniyle bu sezon takımlarında ilk 11'e giremezken, bu durumdan faydalanmak isteyen rakip kulüplerin transfer listesinde ilk sıralarda yer buluyor.



Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Yaya Toure, John Terry, Cesc Fabregas, Sofiane Feghouli, Alvaro Arbeloa, Jefferson Farfan ve Martin Caceres gibi futbolseverlerin adına aşina olduğu bu oyuncular, kariyerlerinde yeniden çıkış arayan isimler arasında bulunuyor.



MANCHESTER UNITED'IN FORMSUZ YILDIZLARI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, formsuz yıldız oyuncuların kadrosunda yer aldığı takımlar arasında ilk sırada geliyor.



Transfer dönemlerinde yüksek bonservis bedelleri karşılığında büyük umutlarla birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katan İngiltere temsilcisi, bu futbolculardan beklediği verimi henüz alamadı.



Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'de uzun yıllar başarıyla görev yapan Bastian Schweinsteiger, milli Fransız oyuncu Morgan Schneiderlin ile Hollanda'nın genç yeteneği Memphis Depay ise 2015 yılında Manchester United'ın kadrosuna katıldı.



Almanya Milli Takımı'nın formasını 121 kez giyen ve ülkesinin şampiyon olduğu 2014 Dünya Kupası'nda kaptanlığı üstlenen Schweinsteiger, İngiliz temsilcisinde aradığını bulamadı.



Bir dönem dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen ve ABD kulüplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen 32 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da geçen sezon 31 maçta forma giymesine rağmen bu sezon takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro tercihinde yer almadı ve sadece kupa maçlarında 16 dakika sahada kaldı.



Fransa futbolunun son yıllarda yetiştirdiği yetenekli isimler arasında yer alan Schneiderlin ise 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesine rağmen bu sezon ligde 3 maçta 11 dakika sahada kalabildi. 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Everton ve West Bromwich Albion ile Manchester United arasında görüşmeler devam ediyor.



PSV Eindhoven'da golleri ve asistleriyle adından söz ettiren, 34 milyon avroya transfer edilen 22 yaşındaki Depay ise bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fazla süre bulamadı ve sadece 4 lig maçında 20 dakika oynadı. Fenerbahçe'nin de aralarında yer aldığı birçok Avrupa kulübünün, Hollandalı oyuncuyu transfer etmek amacıyla Manchester United'a teklif sunduğu öne sürülüyor.



TOURE'NİN SORUNU GUARDIOLA

Manchester City'nin Fildişi Sahilli yıldızı Yaya Toure ise İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sezon başında yaşadığı sorunlar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı.



Afrika'da 4 kez yılın futbolcusu seçilen 33 yaşındaki oyuncu, kaptanlığa kadar yükseldiği Manchester City'de sezon başı kadro dışında kalmıştı. Toure, Guardiola tarafından affedilmesinin ardından bu sezon ilk maçına ancak ligin 12. haftasında Crystal Place karşısında çıkabildi.



Manchester City, kulübün efsaneleşen oyuncuları arasında yer alan Toure'ye birçok teklif gelmesine rağmen ara transfer döneminde satmayacağını ve sezon sonunda sona erecek kontrat süresini bekleyeceğini açıkladı.



TERRY'NİN BAŞINI SAKATLIKLAR BIRAKMIYOR

Chelsea'nin emektar defans oyuncusu John Terry de bu sezon Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan yıldızlar kervanına girdi. İngiliz kulübünde uzun yıllardır ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Terry, bu sezon ligde sadece 5 karşılaşmada görev alabildi.



36 yaşındaki oyuncu, bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de eski formundan uzaklaşırken, ABD kulüplerinin transfer listesinde üst sıralarda yer almaya başladı.



2014'te Barcelona'dan 33 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas da beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor.



İspanya Milli Takımı'nda uzun yıllardır forma giyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin sezon başında göreve gelmesiyle ilk 11'in dışında kaldı. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ilk yarının son maçlarına doğru yeniden formasına kavuşan Fabregas, ligde 483 dakika sahada kalabildi.



Benzer şekilde 9 lig maçında 456 dakika süre alabilen Brezilyalı oyuncu Oscar ise Shanghai SIPG'in dikkatini çekti ve 60 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Çin'in yolunu tuttu.



WEST HAM UNITEDLI YILDIZLAR BEKLENENİ VERMEDİ

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United'ın, bu sezon ligde beklenen çıkışı yakalayamamasında bazı oyuncularından istediği verimi alamaması da önemli rol oynadı.



Cezayir'in son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasında gösterilen Sofiane Feghouli ile uzun yıllar Real Madrid forması giyen milli İspanyol oyuncu Alvaro Arbeloa'yı sezon başında kadrosuna katan West Ham United, iki oyuncudan da yeteri kadar faydalanamadı.



Kanat oyuncusu Feghouli ligde 9 maçta 174 dakika sahada kalırken, takımına tek asistlik katkıda bulunabildi. 33 yaşındaki Arbeloa ise sadece 3 lig maçında görev almasının ardından sakatlandı.



FARFAN İLE CACERES KULÜP BULAMIYOR

Bir dönem yüksek tekniği ve hızıyla Avrupa kulüplerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Perulu milli oyuncu Jefferson Farfan, kariyerinde büyük düşüşe geçti.



Attığı goller ve asistleriyle futbolseverlerin gönlünde taht kuran Farfan, uzun yıllar boyunca PSV Eindhoven ve Schalke 04 formalarını terletmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya 2015'te transfer oldu. Burada aradığını bulamayan 32 yaşındaki oyuncu, kontratının feshedilmesinin ardından kulüpsüz futbolcular arasına girmesine rağmen ara transfer sezonunun gözde isimleri arasında yer almaya devam ediyor.



Futbol kariyeri boyunca Barcelona, Sevilla ve Juventus gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Uruguaylı milli stoper Martin Caceres de yaşadığı son tendon sakatlığının ardından bu sezon kulüp bulamayan futbolcular kervanında yer alıyor.

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