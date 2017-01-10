Ersun Yanal: "Farklı takım olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer etmek için belli bir seviyeye getirdikleri birkaç oyuncu bulunduğunu açıkladı, "Onların da katılımıyla çok daha farklı bir takım olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bordo mavili kulübün Yönetim Kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu ve Ersun Yanal, 2'nci yarı hazırlıkları için Antalya'nın Belek ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kampını takip eden basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında buluştu.

Ersun Yanal, takımının kamp yaptığı otelde gerçekleşen kahvaltıda açıklamalarda bulundu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Ersun Yanal, şunları söyledi:

"Kamp yeri olarak Antalya-Belek hemen hemen bütün takımlarımızın tercih ettiği bir yer. asyon. Trabzonspor olarak çok donanımlı ve futbol takımına hitap eden güzel bir tesiste çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 Ocak'ta başlayan kampımız Perşembe günü son bulacak ve ilk lig maçı için Bursa'ya hareket edeceğiz."

"İKİNCİ YARI ZOR GEÇECEK"

Oyuncularından Bero'nun başarılı bir operasyon geçirdiğini dile getiren Ersun Yanal, takımına yeni katılan oyuncular olduğunu hatırlatırken de şöyle konuştu:

"Bu arada başka oyuncuların katılması yönünde başkanımızla birlikte yoğun bir çalışma yaptık. Tespit ettiğimiz, belli bir seviyeye getirdiğimiz birkaç oyuncu daha var. Onların da katılımıyla çok daha farklı bir takım olacağımızı düşünüyorum. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onlara da yeni takımlarında başarılar diliyorum. İkinci yarı gerek bizim, gerekse diğer takımlar için zor geçecek. Ülkemizde yaşanan çetin kış şartları bunun göstergesi. Lig ve Türkiye Kupasını düşündüğünüzde zor bir fikstüre giriyoruz. Trabzonspor bu süreçte gelişip, değişip, istediği, arzuladığı sonuçları alma yolunda mesaisini harcıyor."

TESİSLERİ GEZDİRDİ

Yönetici Okan Alemdaroğlu'da basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarken Ersun Yanal, kahvaltının ardından basın mensuplarına takımın kamp yaptığı otelin tesislerini gezdirdi.

RODALLEGA'YA HAVA MUHALEFETİ ENGELİ

Akhisar Belediyespor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın transferi konusunda anlaşan Trabzonspor, bu transferi bitirmek için 31 yaşındaki oyuncunun menajerini bekliyor. Rodallega'nın menajerinin hava muhalefeti nedeniyle Türkiye'ye gelişinin gecikebileceği, bu nedenle de transferin gerçekleşme süresinin biraz daha uzayabileceği kaydedildi.

ANTRENMANLAR SALONA ALINDI

Antalya'nın Belek İlçesi'nde devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bugün saat 11.00'de sahada yapılması planlanan antrenman, olumsuz hava koşulları yüzünden salona alındı. Cumartesi günü de olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak salonda çalışan bordo mavililer, Antalya'da etkili olan yoğun yağış ve fırtına yüzünden 2'nci defa kez çalışmalarını salona almak zorunda kaldı.

BERO KAMPA KATILDI

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştiren Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılıp ameliyat olan 21 yaşındaki Matus Bero, dün akşam Antalya'ya dönerek kampa katıldı. Orta saha oyuncusunun burada hafif tempolu antrenmanlara başlayacağı ve yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönebileceği öğrenildi.

Bu arada Abdülkadir Ömür'ün de Türkiye U19 milli takımının 11 ve 13 Ocak'ta Antalya'da Moldova ile oynayacağı 2 özel müsabakanın aday kadrosunda yer aldığı bildirildi.

İKİNCİ DEVREYE ÖZEL KOMBİNE SATIŞI

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısına özel kombinelerin satışa sunulacağı açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Trabzonspor Kulübü olarak, 2016-2017 sezonunun ikinci devresinden itibaren rakiplerimizi yeni yuvamızda ağırlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu tarihi gurura ortak olmaya; yeni yuvamızda yeni zaferleri beraber yazmaya davet ediyoruz."

EN DÜŞÜK 90 LİRA

Trabzonspor'un yeni stadı için geçerli olacak kombine fiyatları şöyle:

"Kuzey Kale Arkası Tribünü 90 TL (3. Kategori), Güney Kale Arkası Tribünü 90 TL (3. Kategori), Batı Alt/Üst Tribünü 250 TL (2. Kategori), Doğu Alt/Üst Tribünü 250 TL (2. Kategori), Batı Alt Tribünü 500 TL (1. Kategori), VIP Platinum 25 bin TL (2,5 Yıllık), VIP Gold 12 bin 500 TL (2,5 Yıllık), VIP Silver 10 bin TL (2,5 Yıllık)

KADIN VE ÖĞRENCİLERE İNDİRİM

Ayrıca kombine satışlarında kadın taraftarlara yüzde 50, öğrenci taraftarlara yüzde 30 indirim sağlanacağı, normal satışlarda kredi kartlarına 6 taksit imkanı verileceği, kombine alan taraftarlara önümüzdeki sezon kombinelerinde yüzde 25 indirim hakkı tanınacağı belirtildi.

GAZETECİLER İÇİN KUTLAMA MESAJI

Trabzonspor Kulübü, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan yapılan paylaşımda, "Gazeteci arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Mesleği uğruna hayatını kaybetmiş basın mensuplarını da saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.