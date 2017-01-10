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Yasin Öztekin
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Galatasaray'da Yasin Öztekin'e af çıktı

Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek

10 Ocak 2017 Salı, 14:16:26 Güncelleme: 14:18:43 İHA

Galatasaray'da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak. Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 35 dakika önce
    Her karta ceza verilse dunyada futbolcu kalmaz. Olabilir boyle seyler, futbolcuda hatasini kabul ediyorsa sorun yok
  • Misafir 57 dakika önce
    e oldu mu şimdi???
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