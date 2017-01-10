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Cohen Bramall Arsenal
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Arsenal'dan 40 bin Sterlin'lik transfer!

Arsenal, amatör futbolcu Cohen Bramall'ı 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı

10 Ocak 2017 Salı, 17:00:29 Güncelleme: 17:03:13

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin amatör lig takımlarından Hednesford Town'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bramall'ın denemelerde başarılı bir performans sergilediği ve 40 bin sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği belirtildi.

Bu sezon İngiltere temsilcisinin 23 yaş altı takımında forma giyecek İngiliz oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, "Bramall genç, umut vadeden bir sol bek. Sadece üst liglerde tecrübe eksiği var ama fantastik yeteneklere sahip. İnanılmaz hızlı, iyi bir sol ayağı var ve çok istekli. Tüm bunlara bakılınca, heyecan verici bir transfer gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bramall ise daha önce Crystal Palace ve Sheffield Wednesday takımlarıyla antrenmanlara çıkmasına rağmen teklif almadığını, Arsenal'e transfer olarak rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.

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