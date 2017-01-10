ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Sedat Sözlü Adana Demirspor
FUTBOL

Sedat Sözlü: "Nduka Ozokwo ile prensipte anlaştık"

Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Nduka Ozokwo ile prensipte anlaştıklarını söyledi

10 Ocak 2017 Salı, 17:13:19 Güncelleme: 17:17:39

Sözlü, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Takımlarının Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Sözlü, şunları kaydetti:

"Öncelikle, Türkiye Futbol Federasyonuna olan 2,2 milyon liralık borcumuzu kapatarak transfer tahtamızı açacağız. İnşallah bunu kısa süre içerisinde halledeceğiz. Takıma dahil edeceğimiz oyuncular konusunda da ince eleyip sık dokuyoruz. Şu anda 2 yabancı oyuncu ile görüşme halindeyiz, bunlardan biri daha önce Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giyen Nduka Ozokwo. Nduka ile prensipte anlaştık. Bir sıkıntı olmazsa kendisini takıma dahil edeceğiz."

Başkan Sözlü, transferlerin kesinleşmesi halinde açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ahmet Burak Solakel, Adana Demirspor'a geri döndü!
FUTBOL

Adana Demir'e geri döndü!
Adana Demirspor: 2 - Göztepe: 1
FUTBOL

Demirspor, 'Göz' açtırmadı!
Elazığspor-Galatasaray maçının geliri Fethi Sekin'in ailesine verilecek!
FUTBOL

Maçın geliri Fethi Sekin'in ailesine verilecek!
Hangi futbolcu ne kadar kazanıyor?
FUTBOL

Yıllık kazancı şoke etti!