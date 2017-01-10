Sedat Sözlü: "Nduka Ozokwo ile prensipte anlaştık"

Sözlü, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Takımlarının Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Sözlü, şunları kaydetti:



"Öncelikle, Türkiye Futbol Federasyonuna olan 2,2 milyon liralık borcumuzu kapatarak transfer tahtamızı açacağız. İnşallah bunu kısa süre içerisinde halledeceğiz. Takıma dahil edeceğimiz oyuncular konusunda da ince eleyip sık dokuyoruz. Şu anda 2 yabancı oyuncu ile görüşme halindeyiz, bunlardan biri daha önce Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giyen Nduka Ozokwo. Nduka ile prensipte anlaştık. Bir sıkıntı olmazsa kendisini takıma dahil edeceğiz."



Başkan Sözlü, transferlerin kesinleşmesi halinde açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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