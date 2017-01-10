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Sevilla, Stevan Jovetic'i kiraladı!

Sevilla, Inter'den Stevan Jovetic'i sezon sonuna kadar kiraladı

10 Ocak 2017 Salı, 21:05:00 Güncelleme: 21:06:41

La Liga ekiplerinden Sevilla, ara transfer dönemindeki 2. takviyesini yaptı.

Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Sevilla, Inter'den 27 yaşındaki forvet Stevan Jovetic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sevilla, transferin detaylarını henüz açıklamazken İspanyol basınına yansıyan haberde Jovetic'in 13 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Sevilla, ara transfer döneminde daha önce Nancy'den Clement Lenglet'i kiraladı.

Stevan Jovetic, bu sezonun ilk yarısında Inter ile sadece 5 maçta forma giymişti.

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