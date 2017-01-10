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Avrupa Kulüpler Birliği'nden FIFA'nın kararına tepki

Avrupa Kulüpler Birliği, Dünya Kupası'ndaki takım sayısını artıran FIFA'ya tepki gösterdi

10 Ocak 2017 Salı, 21:32:28 Güncelleme: 21:34:46

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'nda 32'den 48'e çıkarılan takım sayısının sorgulanması gerektiği vurgulanarak, "32 takımlı formatın değişmesinde hiçbir fayda görmüyoruz. Kupaya daha 9 yıl olmasına rağmen böylesine önemli bir kararın kimseye danışılmadan bu kadar acil alınması şaşırtıcı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kararın gelecekte pişmanlığa neden olabileceği belirtilerek, "Bu kararın sportif nedenlerden ziyade politik baskılardan dolayı alındığı anlaşılıyor. Birliğimiz, bu ayın sonunda düzenlenecek yönetim kurulu toplantısında yeni formatın doğuracağı sonuçları detaylı bir şekilde inceleyecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

FIFA Konseyinin oy birliğiyle kabul ettiği Dünya Kupası'nda yeni statü doğrultusunda, üçerli 16 grupta mücadele edecek 48 takımdan 32'si, üst tura yükselecek. Bu aşamadan sonra eleme usulü maçlara geçilecek.

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