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FUTBOL

Şenol Güneş'ten Mehmet Ekici'ye veto!

10 Ocak 2017 Salı, 23:55:35

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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT

    Beşiktaş’ta; Trabzonspor yönetiminden gelen “Olcay Şahan’ı verin, Mehmet Ekici’yi alın” önerisi teknik direktör Şenol Güneş tarafından olumlu karşılanmadı.

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    Siyah-Beyazlılar, F.Bahçe ile görüşmelerine devam eden Mehmet Ekici için Trabzon’dan gelen teklifi masaya yatırdı. 

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    Başkan Fikret Orman, Güneş ile yaptığı görüşmede, “Hocam, Trabzonspor, Mehmet Ekici’ye karşılık bizden Olcay’ı istiyor. Para vermeyeceğiz” dedi.

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