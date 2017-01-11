FUTBOL
Şenol Güneş'ten Mehmet Ekici'ye veto!
10 Ocak 2017 Salı, 23:55:35 | Güncelleme: 11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:20:20
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HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT
Beşiktaş’ta; Trabzonspor yönetiminden gelen “Olcay Şahan’ı verin, Mehmet Ekici’yi alın” önerisi teknik direktör Şenol Güneş tarafından olumlu karşılanmadı.
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Siyah-Beyazlılar, F.Bahçe ile görüşmelerine devam eden Mehmet Ekici için Trabzon’dan gelen teklifi masaya yatırdı.
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Başkan Fikret Orman, Güneş ile yaptığı görüşmede, “Hocam, Trabzonspor, Mehmet Ekici’ye karşılık bizden Olcay’ı istiyor. Para vermeyeceğiz” dedi.
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Tecrübeli teknik adam ise “Mehmet çok kaliteli bir futbolcu ama o bölgede çok oyuncum var. Oynayamazsa yazık olur.
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Açıkçası Ekici’yi ne yapacağım? Gerek yok” yanıtını verdiği öğrenildi.
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OLCAY: BENİ DÜŞÜNMÜYORLARSA TRABZON’A GİDERİM
Bu zirvenin ardından Mehmet Ekici’yi istemediklerini Bordo-Mavililer’e bildiren başkan Orman, Olcay için 1 milyon 200 bin Euro’ya Trabzon ile el sıkıştı.
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İki kulüp anlaşırken artık kararın tamamen Olcay’a kaldığı, Siyah-Beyazlı oyuncunun da arkadaşlarına, “Beşiktaş’tan ayrılmak istemiyorum.
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Ancak hocam ile konuşacağım; beni düşünmüyorsa Trabzon’a giderim” dediği belirtildi.
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