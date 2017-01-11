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Hapoel Beer-Sheva
FUTBOL

Hapoel Beer-Sheva kazanmayı hatırladı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 2-0 yendi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 01:20:44 Güncelleme: 01:22:15

Karşılaşmadan 36. dakikada Anthony Nwakaeme ve 66. dakikada Ben Sahar'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 galip ayrılan ev sahibi Hapoel Beer-Sheva, ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Hapoel Beer-Sheva, en yakın takipçisi Maccabi Petah Tikva'nın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Hapoel Beer-Sheva ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak.

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