Ersan Gülüm'de sona doğru

Sürpriz bir şekilde Beşiktaş’ın gündemine giren Ersan Gülüm’ün 2 gün içinde Çin kulübü ile tamamen bağlarını koparıp bonservisini alacağı ve daha sonra da İstanbul’a geleceği öğrenildi. Tekrar Beşiktaş’a dönmeyi çok isteyen Ersan için teknik direktörü Şenol Güneş’in ise kesin kararını vermediği bildirildi. Ersan Gülüm’ün Çin’e gitmesine karşı çıkan Güneş’in, Mitrovic’in de alınmasıyla bu bölgede yoğunluk olacağından dolayı kararsız kaldığı kaydedildi. Ancak başkan Fikret Orman’ın Ersan’ın yeniden takıma dönüşünü istediği, bu nedenle transferin hafta sonuna kadar biteceği belirtildi.

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