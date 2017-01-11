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Fatih Çintimar tehdit koruma
FUTBOL

Fatih Çintimar'a koruma

Geçtiğimiz günlerde tehdit edildiğini açıklayan Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar'a koruma tahsis edilecek

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:54:02 Güncelleme: 09:56:16

Çintimar’a koruma Dopingden 4 yıl ceza alan Hüseyin Pak ve aktif spor yapan Akif Kitir’in federasyon binasını basarak tehdit ettikleri öne sürülen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’a koruma tahsis edileceği öğrenildi. Çintimar, “Konu adli makamlarda. Biz elimizdeki tüm kayıtları savcılığa verdik. Artık hukuk işleyecek” dedi.

ALPTEKİN: TEHDİT EDİLDİM
Bu arada Aslı Çakır’ın eski eşi ve antrenörü İhsan Alptekin de aynı kişiler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Alptekin, “Kitir’e ait olduğu belirlenen bir telefondan tehditler aldım. Sonradan ben orada yokken bu kişiler gelip, Kütahya’da beni aramışlar. Bir atlet, beni tehdit etmeleri için bunlara para vermiş. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum” dedi. Hüseyin Pak ve Akif Kitir ise olayı yalanladı. Pak, “Ben sadece federasyon başkanı ile konuşmaya gittim. ‘Bana söz verdin, ben neden ceza aldım?’ diye sordum. Tehdit edilen bir kişi, neden polis çağırmıyor? Ben mafya değilim ki, silahla tehdit edeyim” dedi. Kitir ise “Size silah çeken birini sarılarak mı uğurlarsınız?” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / MURAT AĞCA

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