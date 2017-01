Okan Buruk: Hamit Altıntop'la görüşmemiz olmadı

TFF 1. Lig'de ilk bölümü lider tamamlayan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, Hamit Altıntop'u transfer edecekleri yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Göztepe'nin Antalya'da yaptığı kampta açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Hamit Altıntop'un Göztepe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Çok sevdiğim ve değerli bir insan ama Hamit Altıntop'la görüşmemiz olmadı." dedi.



Buruk, Hamit'in Türk futboluna önemli hizmetler verdiğini belirterek, "Hamit, normalde de görüştüğüm ve değer verdiğim bir insan. Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray gibi çok önemli takımlarda oynadı. Geleceği ile ilgili nasıl bir karar vereceğini bilemem ama bizim orta sahamızda zaten 7 oyuncumuz var. En son Murat Akın aramıza katıldı. O mevkide bir arayışımız yok. Hamit'in de ne düşündüğünü bilmiyorum. Sosyal medya üzerinden Hamit'e karşı yazılanları görüyorum ama şunu da söylemem gerekiyor, Hamit, Türk futbolu için çok önemli ve değerli bir isim. Türk futboluna inanılmaz hizmet eti. Onun kendi yolunda başarılı olmasını diliyorum." diye konuştu.



"SÜPER LİG'E ULAŞMAK İÇİN DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Genç teknik adam, sezon başında önlerine koydukları hedefler doğrultusunda ilerlediklerini dile getirerek, önlerinde daha zorlu 18 maçlık bir dönemin bulunduğunu aktardı.



Ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu vurgulayan Okan Buruk, şöyle konuştu:



"Hem oyun anlamındaki gelişimimiz hem taraftarımızla bütünleşmemiz hem de dışarıya verdiğimiz imaj anlamında iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama Süper Lig'e ulaşmak için daha iyi olmak zorundayız. İlk yarı sonunda yenilmez takım olmadığını gördük. O yüzden her maça çok ciddi hazırlanmak gerekiyor. Bandırma maçında 3-1 öndeyken karşılaşmanın 3-3 bitmesi bunun iyi bir örneğiydi. Konsantrasyonunuzu kaybetmemeniz gereken bir lig. Sabırlı bir şekilde maç maç giderek bir üst lige ulaşmak istiyoruz. İnşallah Allah nasip eder."



Ligde takımların puan sıralamasında birbirine çok yakın olduğuna değinen Buruk, "Çok sayıda takımın Süper Lig'e çıkma şansı devam ediyor. Her takım seri yakaladığında iyi işler başarabilir. Bu nedenle favorisi olmayan bir ligdeyiz. Göztepemizin ne kadar değerli bir camia ve Süper Lig'e ne kadar yakışan bir kulüp olduğunu her zaman söylüyoruz. Ayrıca İzmir'in çok önemli bir şehir, marka olduğunu söylüyoruz. İki ismin birleştiğinde Süper Lig'e çok yakışacağını düşünüyoruz. Biz İzmir'i temsil eden bir takımız. İzmir ismini, başarı ve gururla taşıyıp inşallah Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör olarak kendini geliştirmeye çalıştığını belirten Okan Buruk, şu andaki tek hedefinin Göztepe'yi Süper Lig'e çıkarmak olduğunun altını çizdi.



"TARAFTARLARIMIZ ÇIKAN HABERLERE İNANMASIN"

Transfer çalışmalarını değerlendiren Okan Buruk, şunları kaydetti:



"İki tane çok iyi forvetimiz var. Bize hala forvet yazıyorlar. Taraftarlarımız çıkan haberlere inanmasın. Kone'yi, Samsunspor'a kiralık olarak verdik. Yine ön tarafta bize alternatif sağlayabilecek bir oyuncu bakıyoruz. Sol beke de bir oyuncu bakıyoruz, o kadar." ifadelerini kullandı.



"MURAT İNŞALLAH KARİYERİNE BİR ŞAMPİYONLUK DAHA YAZAR"

Teknik direktör Buruk, 1. Lig'de 8 şampiyonluğu bulunan Murat Akın'ı transfer etmeleri hakkında ise sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sezon başında da Murat'la konuşmuştuk. İsviçre'den, FC Wil'den gelen teklif vardı ve şartları daha iyi olduğu için yurt dışında oynamayı tercih etti. Karakter ve oyunculuk olarak takımımıza çok yakışacak bir oyuncuydu. Yaşadığı şampiyonluklar, bu ligi iyi tanıması, tecrübesi tabi ki önemli. O da sağ olsun bizimle beraber olmak, Göztepe formasını görmek istedi. Murat Akın inşallah kariyerine bir şampiyonluk daha yazar."



OKAN BURUK'TAN SÜPER LİG YORUMU

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de ise Medipol Başakşehir'in inanılmaz bir performansı olduğunu sözlerine ekledi.



Medipol Başakşehir'in oyun olarak diğer takımların önünde olduğunu iddia eden Buruk, şöyle devam etti:



"Tabi ki şampiyonluk yarışı başka bir şeydir, o yolda engelleri aşmak daha farklıdır bu da bir tecrübe ister. Bundan sonra ne vereceklerini bilemiyorum ama Süper Lig'de ilk yarıya baktığınızda en iyi futbolu oynayan takım olarak Başakşehir'i söyleyebilirim. Büyük takımlara karşı deplasmanda oynadıkları maçlarda da bunu gösterdiler. Yollarının açık olduğunu düşünüyorum. Benim de eski takımım, futbolu orada bırakmıştım. Abdullah Hoca da çok başarılı ve değerli bir insan. Aynı şekilde Göksel Gümüşdağ başkanlığında orada inanılmaz kurumsal bir yapı kuruldu. İnşallah başarılı olurlar. Yeni takımların çıkıp da Türkiye Ligi'nde üst sıralar oynaması herkesin olduğu gibi benim de hoşuma gidiyor."



Çok eleştirilen Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışı içinde olduğunu hatırlatan Buruk, "Birbirine puan olarak yakın 4 takım var, hepsi başarılı olmak isteyecek. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, kadrosunda eksiklikler var, oyun olarak biraz geriye gittiler ama ikinci yarı yeni bir lig başlıyor. Fenerbahçe kötü başladı daha sonra üst tarafı yakaladı. Zorlu bir yarış olacak, tüm takımlar ikinci yarı kendini geliştirecektir. Her yöne açık bir yarış bizi bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

