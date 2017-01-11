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Gaziantepspor Wallece Reis transfer
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Gaziantepspor, Wallece Reis'i transfer etti

Gaziantepspor, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Wallece Reis Da Silva'yı renklerine bağladı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:02:27 Güncelleme: 12:10:03

Gaziantepspor ligin ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip aradığı stoperi ise Brezilya'da buldu. Gaziantep ekibi, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Wallece Reis Da Silva ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio Kulübünde forma giyen tecrübeli stoper Wallece Reis Da Silva'yı renklerine bağladı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Reis'e hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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