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Garry Rodrigues, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:28:52 Güncelleme: 15:31:38

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların pas çalışmalarının ardından dar alanda taktiksel oyun ve çift kale maç yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Garry Rodrigues'in takımla ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

Bu arada Rodrigues'in Galatasaray'da 16 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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