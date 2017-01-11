Galatasaray Adrian Lopez'in peşinde

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A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray, ara transfer döneminde Porto'da forma giyen Adrian Lopez'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında Galatasaray'ın, Portekiz devine bonservis bedeli olarak 2,7 milyon Euro teklif ettiği, yıldız futbolcuya da yıllık 1.5 milyon Euro önereceği belirtildi.

İspanyol yıldız, Atletico Madrid'de gösterdiği performansla adından söz ettirmiş, ancak 2014 yazında 11 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.