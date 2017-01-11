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Hakemlere FIFA kokartları takdim edildi
FUTBOL

Hakemlere FIFA kokartları takdim edildi

FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemlerine FIFA kokartları takıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 18:45:59 Güncelleme: 18:46:50

Törende TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ve diğer takımların teknik direktörleri katıldı.

FIFA Kokartı takan hakemlerin isimleri ve onaylanan liste şu şekilde:

FIFA hakemleri
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler.

FIFA yardımcı hakemleri
Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan, Ekrem Kan.

Kadın FIFA hakemleri
Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Dilek Koçbay.

Kadın FIFA yardımcı hakemleri
Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru.

FIFA plaj futbolu hakemleri
Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu, Bülent Kökten.

FIFA futsal hakemleri
Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi, Serhat Çelik.

FIFA futsal kadın hakemleri
Fatma Özlem Tursun.

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