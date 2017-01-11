Hakemlere FIFA kokartları takdim edildi

Törende TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ve diğer takımların teknik direktörleri katıldı.



FIFA Kokartı takan hakemlerin isimleri ve onaylanan liste şu şekilde:



FIFA hakemleri

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler.



FIFA yardımcı hakemleri

Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan, Ekrem Kan.



Kadın FIFA hakemleri

Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Dilek Koçbay.



Kadın FIFA yardımcı hakemleri

Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru.



FIFA plaj futbolu hakemleri

Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu, Bülent Kökten.



FIFA futsal hakemleri

Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi, Serhat Çelik.



FIFA futsal kadın hakemleri

Fatma Özlem Tursun.

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