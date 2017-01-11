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Vivek Badrinath
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Vivek Badrinath'tan Vodafone Arena'ya ziyaret

Vodafone Grubunun Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Vivek Badrinath, Vodafone Arena'yı ziyaret ederek, Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:53:31 Güncelleme: 19:59:20

Badrinath, burada yaptığı konuşmada, Vodafone Arena'nın, Vodafone Grubunun Türkiye'ye inancının somut bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Vodafone olarak Türkiye'nin potansiyeline olan inancımız ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, Vodafone Türkiye'nin başarılı performansını daha da artırmak için çalışacağız. Vodafone olarak Türkiye'deki ilk 10 yılımızda yaklaşık 20 milyar lira yatırım yaptık. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye'deki atılımlarımızdan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadın yakınlarında meydana gelen terör saldırıları sebebiyle başsağlığı dileklerini paylaşan Badrinath, ardından Şehitler Tepesi'ne çelenk bıraktı.

Vodafone Arena'ya sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti de dile getiren Badrinath, şunları kaydetti:

"İstanbul'un kalbinde böyle büyük bir yatırıma imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone-Beşiktaş iş ortaklığı 150 milyon doları geçen toplam değeri ile Türkiye spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması. Diğer yandan Vodafone Arena'yı Türk sporuna dijitalleşmenin kapılarını açan önemli bir atılım olarak görüyoruz."

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