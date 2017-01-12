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FUTBOL

Mehmet Ekici krizi!

12 Ocak 2017 Perşembe, 00:32:53

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT

    Ara transfer döneminin ateşi her geçen gün yükselmeye devam ederken Trabzonspor’dan ayrılacak olan Mehmet Ekici’nin nereye gideceği konusundaki merak artıyor.

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    Hatırlanacağı gibi Bordo-Mavililer, takımda kalmak istemeyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için Aatif+500 bin Euro karşılığında F.Bahçe ile anlaşmaya varmıştı. 

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    Ancak Aatif’ın tüm ikna çabalarına rağmen Trabzon’a gitmeye yanaşmaması görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına’nın kurmayları, Aatif’ın yerine para talep etse de dün yaşanan gelişmeler işin rengini bir anda değiştirdi.

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