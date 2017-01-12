12 Ocak 2017 Perşembe, 00:32:53 | Güncelleme: 09:55:06
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HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT
Ara transfer döneminin ateşi her geçen gün yükselmeye devam ederken Trabzonspor’dan ayrılacak olan Mehmet Ekici’nin nereye gideceği konusundaki merak artıyor.
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Hatırlanacağı gibi Bordo-Mavililer, takımda kalmak istemeyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için Aatif+500 bin Euro karşılığında F.Bahçe ile anlaşmaya varmıştı.
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Ancak Aatif’ın tüm ikna çabalarına rağmen Trabzon’a gitmeye yanaşmaması görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına’nın kurmayları, Aatif’ın yerine para talep etse de dün yaşanan gelişmeler işin rengini bir anda değiştirdi.
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Beşiktaş’tan alacaklarına karşılık bonservisini alan Olcay Şahan’ı renklerine bağlayan Trabzonspor yönetimi, SiyahBeyazlılar’ın “Ekici’yi bize verin, sezon sonuna kadar sizde bedelsiz kiralık kalsın. Sezon sonunda geri alalım” önerisini kabul etti.
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Bu temasların ardından Beşiktaş yönetimi de önümüzdeki günlerde 27 yaşındaki orta saha ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
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SEZON SONU BEDELSİZ GİDEBİLİR Son kararı verecek olan Ekici’nin tercihi ise merakla bekleniyor.
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Gönlünün Fenerbahçe’den yana olduğu bilinse de yapılacak görüşmelere göre rotasını çizmesi beklenen gurbetçi oyuncunun 15 Ocak’tan sonra istediği takımla anlaşma yapıp sezon sonunda bedelsiz gitme seçeneği de bulunuyor.