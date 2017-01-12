Bruma bu sezon 2,3 milyon Euro kazanabilir

Cimbom’la sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 1.2 milyon Euro olan ücretinde iyileştirme yapılarak kontrat uzatılmak istenen Bruma, maç başı ücretler ve ekstra primler hesaplandığında net maaşının yaklaşık 2 katını kazanacak.

Sezonun ilk yarısında 20 maçta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 6 resmi karşılaşmada daha sahaya ilk 11’de çıkması halinde 300 bin Euro prim alacak. 20 bin Euro olan maç başı ücreti sayesinde şimdiden 400 bin Euro’yu hak eden Bruma, sezonun ikinci yarısında da 20 maça çıkarsa toplamda 800 bin Euro’yu cebine koyacak. Ek prim ve maç başıları sayesinde 1.1 milyon Euro kazanmasına kesin gözüyle bakılan genç yetenek, net ücretiyle birlikte bu yıl Aslan’a 2.3 milyon Euro’ya mal olacak. Bruma’yla sözleşme yenilemek isteyen Özbek yönetimi ise oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Bruma’ya yıllık net 2.5 milyon Euro önerildiği ancak yönetimin istediği 30 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinde henüz anlaşma sağlanamadığı için görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

HABERTÜRK SPOR | ERHAN TELLİ