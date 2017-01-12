Barcelona: 3 - Athletic Bilbao: 1

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.
İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 mağlup eden Barcelona, rövanş mücadelesinin 36. dakikasında Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi önde kapattı.
İkinci yarıda 48. dakikada Neymar'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Barcelona, 51. dakikada kalesinde golü gördü. Enric Saborit ile farkı 1'e indiren Athletic Bilbao, 78. dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruştan attığı gole engel olamadı ve mücadeleyi Barcelona 3-1 kazandı.
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