İSPANYA HABERLERİ
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Barcelona
FUTBOL

Barcelona: 3 - Athletic Bilbao: 1

İspanya Kral Kupası Barcelona, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti ve turu geçti

12 Ocak 2017 Perşembe, 01:52:49 Güncelleme: 01:54:02

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 mağlup eden Barcelona, rövanş mücadelesinin 36. dakikasında Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi önde kapattı.

İkinci yarıda 48. dakikada Neymar'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Barcelona, 51. dakikada kalesinde golü gördü. Enric Saborit ile farkı 1'e indiren Athletic Bilbao, 78. dakikada Lionel Messi'nin serbest vuruştan attığı gole engel olamadı ve mücadeleyi Barcelona 3-1 kazandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta heyecanı!
BASKETBOL

THY Avrupa Ligi'nde bu hafta
Villarreal: 1 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Barça'ya Villarreal çelmesi!
Hikmet Karaman: "Messi'siz Barcelona maç kazanamıyor"
FUTBOL

"Messi'siz Barcelona maç kazanamıyor"
Barcelona, oyuncularının serbest kalma bedellerini açıkladı
FUTBOL

Ve Barcelona açıkladı! Arda Turan'ın...