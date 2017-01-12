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Juventus: 3 - Atalanta: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Juventus, Atalanta'yı 3-2 mağlup etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 01:57:14 Güncelleme: 01:59:13

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Atalanta'yı 3-2 yendi.

Mücadelenin 22. dakikasında Paulo Dybala ile 1-0 öne geçmeyi başaran Juventus, 34. dakikada Mario Mandzukic ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık avantjla girdi.

İkinci yarının ilk 2 dakikasında gol olmazken 72. dakikada Abdoulay Konko ile Atalanta farkı 1'e indirdi. Maçın 75. dakikasında Miralem Pjanic ile farkı tekrar 2'ye çıkaran Juventus, 81. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Emmanuel Latte ile farkı tekrar 1'e indirmeyi başaran Atalanta, kalan dakikalarda gol bulamadı ve mücadeleyi Juventus 3-2 kazandı.

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