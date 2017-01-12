Bülent Yavuz: Video hakemin getirisi kesinlikle çok fazla

Süper Lig’in ilk yarısına hakem hataları damga vururken; Merkez Hakem Kurulu daha sorunsuz bir ikinci devre geçirmek için kolları sıvadı. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Antalya’daki seminerde Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kısa süre içerisinde uygulamaya konulacağını açıkladı. Namoğlu, “VAR, teknolojik bir olay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz. Son haftada yaşanan hatalar, video hakem olsaydı anında çözülmüş olacaktı” ifadelerini kullandı.

BÜLENT YAVUZ: GETİRİSİ ÇOK FAZLA OLACAK

Bu sistem dünyada hala tartışılıyor. FIFA bu konuda zaten uygulamaya geçti. Avrupa’da 13 ülkede denenmeye başlandı. 14. ülke olarak da Türkiye, VAR sisteminin anlaşmasını UEFA ile imzalayacak. Önümüzdeki mart ayından itibaren VAR sistemi denemeleri Türkiye’de başlıyor. Faydası zararı var mı? Getirisi kesinlikle çok fazla. Hakem hatalarının minimuma indirilmesi şüphesiz net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Özellikle penaltı, kırmızı kart, golün verilmesi veya verilmemesi durumunda VAR sistemi devreye girecek. Hakemlerin bu konuda varsa yanlışları anında düzeltilecek. Atladıkları spesifik bir pozisyon varsa o da VAR sistemi vasıtasıyla değerlendirilecek.

MUSTAFA ÇULCU: DOĞAL YAPIYI BOZACAKSA İZİN VERİLMEMELİ

Teknolojinin futbola girmesi kaçınılmaz. Ama bunun hacmini ve dozajını iyi tutturmak lazım. Futbolun doğal yapısının bozulmaması gerekir. Bozacaksa izin verilmemeli. Halen dünyada deneniyor, kesin karar verilmedi. Macar hakem Viktor Kassai, Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası’nda doğru bir uygulama yaptı. Ama oyun 3 dakika 50 saniye durdu. Kassai’nin videodan izleyip penaltı vermesi 55 saniye sürdü. Sadece bir pozisyonda oyun bu kadar durursa 3-4 pozisyon sonrası herkes oyundan soğur. Mevcut MHK, video hakemliğini ortaya atarak kendi başarısızlığını örtemez.

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