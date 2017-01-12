FUTBOL
Caner Erkin mucizesi!
12 Ocak 2017 Perşembe, 09:45:43 | Güncelleme: 09:53:41
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Beşiktaş’ın sezon başında İnter’den kiraladığı Caner Erkin, hem takıma çabuk adapte olmuştu hem de gösterdiği performansla yüzleri güldürüyordu.
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Ancak 23 Ekim 2016’da Antalya ile oynanan maçta aşil tendonu kopan milli oyuncunun büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı konuşulmuştu.
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Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Caner Erkin, bir mucizeye imza attı ve öngörülen tarihten daha önce Nevzat Demir Tesisleri’ne adım attı.
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‘HER ŞEY ÇOK İYİ GİTTİ’
Konuyla ilgili konuşan Çetinkaya şunları söyledi:
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"Caner, rehabilitasyon dönemini çok iyi atlattı. Hem fiziksel hem de moral seviyesinin yüksek olması iyileşme sürecini hızlandırdı."
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"Kendisine verdiğimiz programı harfi harfine uyguladı. Biz de onu devamlı kontrol altında tuttuk."
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"Normalde bu tip sakatlıklarda mayıs ayından öncesi dönmesi zordu ancak her şey çok iyi gitti."
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Öte yandan Caner’in bu ay sonunda koşulara, mart başında da takımla idmanlara başlaması bekleniyor.
HABERTÜRK SPOR
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