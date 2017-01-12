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FUTBOL

Caner Erkin mucizesi!

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:45:43

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    Beşiktaş’ın sezon başında İnter’den kiraladığı Caner Erkin, hem takıma çabuk adapte olmuştu hem de gösterdiği performansla yüzleri güldürüyordu.

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    Ancak 23 Ekim 2016’da Antalya ile oynanan maçta aşil tendonu kopan milli oyuncunun büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı konuşulmuştu.

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    Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Caner Erkin, bir mucizeye imza attı ve öngörülen tarihten daha önce Nevzat Demir Tesisleri’ne adım attı.

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